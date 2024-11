Vacanze in catamarano: l'itinerario perfetto alla scoperta della Liguria

La riviera di levante in Liguria comprende la costa che da Genova va fino a La Spezia. Si tratta di uno degli scenari più belli da scoprire solcando il dolce mare a bordo di un catamarano. L'itinerario perfetto tocca tutti i luoghi più iconici, caratterizzati da tipici porticcioli di pescatori e casette con le facciate dipinte di colori sgargianti squisitamente pittoreschi.

Genova

Le vacanze in catamarano in Liguria non potevano che partire da Genova e, più precisamente, dal Porto Antico da cui ammirare la città capoluogo della regione Liguria con il suo dedalo di vicoletti lastricati, i cosiddetti caruggi. Sebbene sia una grande città portuale, si respira ancora la tradizione legata all'antico e glorioso passato da Repubblica Marinara.

Camogli

Navigando lungo il Golfo Paradiso, la barca a vela conduce fino a Camogli. Il delizioso borgo marinaro caratterizzato da casette coloratissime dominate dal Castello della Dragonara, è il luogo perfetto per concedersi un peccato di gola come la focaccia al formaggio.

San Fruttuoso

Dopo aver solcato tra le onde della bellissima area marina protetta, si ormeggia l’imbarcazione di fronte a Punta Chiappa dove ammirare un tramonto mozzafiato che tinge il cielo di tutti i colori possibili. C’è ancora una perla nascosta da visitare — è proprio il caso di dirlo! —, l’Abbazia di San Fruttuoso situata in fondo a uno spettacolare fiordo. Raggiungibile solo via mare o percorrendo una difficoltosa mulattiera tra le rocce, è il luogo perfetto per gli appassionati di immersione che trovano a 12 m di profondità un'imponente statua in bronzo soprannominata il Cristo degli Abissi.

Portofino

Portofino è una destinazione immancabile in un itinerario alla scoperta della riviera di levante in barca a vela. Passeggiare nelle sue stradine regala scorci unici del Golfo del Tigullio che diventa ancora più incantevole raggiungendo la Baia di Paraggi. Incastonata tra ben due castelli, vanta acque davvero cristalline e trasparenti.

Sestri Levante

Il centro di Sestri Levante si raggiunge navigando dolcemente grazie ai due scafi del catamarano che garantiscono maggiore stabilità. Affacciata su due golfi, cioè Baia delle Favole e Baia del Silenzio, è una delle località più fotografate dell’intera costa.

Le Cinque Terre

Le Cinque Terre, borghi di ineguagliabile bellezza inclusi per forza nel tour in catamarano, si scoprono partendo da Monterosso. I suoi suggestivi terrazzamenti coltivati lasciano poi il posto a Vernazza, una delle zone più famose grazie alle scalinate ripide, note come arpaie, e al suo caratteristico porticciolo di pescatori. Dal promontorio fa capolino Corniglia, mentre Manarola è quella più raffigurata nelle cartoline per via delle casette colorate. Percorrendo la famosa Via dell’Amore, si arriva a Riomaggiore, un tipico borgo ligure inerpicato sui colli.

Golfo dei Poeti

La vacanza in catamarano in Liguria termina a La Spezia, nel Golfo dei Poeti. Ormeggiando a Portovenere, si giunge in un luogo quasi magico con un’atmosfera romantica che ha ispirato famosi poeti, tra cui Percy B. Shelley e Lord Byron a cui è dedicata un’incantevole grotta naturale. Non c’è modo migliore per concludere la vacanza in Liguria se non con un tuffo a Cala della Fornace ai piedi di un’alta scogliera.