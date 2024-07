Vado Ligure, autocisterna si ribalta e sparge liquido sulla carreggiata: traffico deviato (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 17: Il traffico è stato sbloccato.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 15: In seguito all’incidente, Anas ha predisposto la chiusura temporanea della strada statale 1 dir/a di Vado Ligure in direzione Bossarino. La chiusura si è resa necessaria per permettere la pulizia della carreggiata.

Il traffico viene deviato in loco lungo la strada statale 1 Via Aurelia

Nel primo pomeriggio di oggi, un'autocisterna si è ribaltata nei pressi della Motorizzazione a Vado Ligure, riversando un ingente quantitativo di liquido sulla carreggiata. Secondo le prime informazioni, non si tratterebbe di una sostanza chimica o tossica, ma molto probabilmente di olio.

L'incidente è avvenuto sulla strada di scorrimento veloce, causando un immediato intervento soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco della centrale di Savona, i militi della Croce Rossa di Vado, i sanitari del 118 a bordo dell'automedica, le squadre Anas e le forze dell'ordine.

Nell'incidente, il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Il traffico è stato temporaneamente deviato per permettere le operazioni di soccorso e pulizia.

Le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità il più presto possibile.