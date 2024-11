Vado, restyling della pista del Chittolina: spazio non solo all'atletica ma anche a pattinaggio, podismo e ciclismo

E' stato approvato con una delibera della giunta comunale di Vado Ligure il progetto esecutivo della nuova pista per lo stadio comunale Chittolina non solo per l'atletica ma anche per il pattinaggio, il podismo e il ciclismo.

Via libera quindi per una cifra che si attesta su un milione di euro non solo alla sistemazione della pista che circonda il campo da calcio ma anche per l'utilizzo per diverse attività sportive.

Il Comune negli ultimi anni per il campo sportivo aveva già investito circa 1 milione di euro tra illuminazione a led, spogliatoi e manto erboso.