Savona, da venerdì "Il cammino di speranza" con la "Scuola della Parola"

Venerdì 8 novembre alle ore 21 nella Chiesa Maria Ausiliatrice, in via san Giovanni Bosco a Savona, inizierà la "Scuola della Parola" 2024-2025 con monsignor Calogero Marino. Il tema scelto dal vescovo è "Il cammino di speranza", in sintonia con quello del venticinquesimo giubileo universale ordinario del 2025. Gli incontri successivi si terranno il 6 dicembre, 10 gennaio, 7 febbraio, 7 marzo, 11 aprile e 2 maggio. L'iniziativa si concluderà sabato 7 giugno nella Cattedrale Nostra Signora Assunta con la veglia di Pentecoste.