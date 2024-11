Biker deceduto su sentiero del Finalese: caduta fatale

Si è trasformata in tragedia l'incidente verificatosi intorno alle 12:30 lungo i sentieri dell'entroterra Finalese, per la precisione tra il Melogno e Calice Ligure.

Secondo quanto riferito, un uomo di nazionalità svizzera (classe 1976, in vacanza in Liguria) avrebbe improvvisamente perso il controllo della propria bicicletta per motivi non ben chiari mentre stava percorrendo il Sentiero del Cacciatore. Per lui, biker esperto che in passato aveva svolto anche gare sulle due ruote fuoristrada, sarebbe stato fatale il trauma riportato nella caduta, in una parte terminale del percorso non particolarmente complessa.

Immediata è partita la richiesta di aiuto alla centrale del NUE 112 che ha mobilitato i militi della Croce Verde di Finalborgo con l'automedica Sierra4 e, vista la zona impervia, anche il personale specializzato del Soccorso Alpino e Speleologico di zona col personale medico dell'elisoccorso Grifo1. Purtroppo, però, per la vittima della brutta caduta non vi sarebbe stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti anche i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Finale che, dopo aver inizialmente tentato di pulire l'area per consentire il trasporto della salma con l'elicottero, hanno dovuto provvedere a trasferirla in paese in barella a spalla.