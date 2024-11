Biker deceduto nel Finalese, a Calice sentieri chiusi un giorno in segno di lutto

E' in lutto il mondo del turismo sportivo outdoor della Finale Outdoor Region, dove nella giornata di ieri (8 novembre, ndr) un biker ha perso la vita a causa dei traumi riportati in una caduta lungo il sentiero "del Cacciatore", che si snoda dal Colle del Melogno verso Calice Ligure.

Una tragedia, la prima di questa natura sul territorio finalese che nel 2018 aveva invece pianto la scomparsa del 55enne Danilo Lagorio durante la "24H" delle Manie ma a causa di un malore, che ha scosso i moltissimi appassionati che in questo periodo dell'anno frequentano la riviera del medio ponente savonese e, specialmente, il suo entroterra. In particolare persone provenienti dai Paesi dell'area tedescofila.

E proprio dalla Svizzera arrivava il 48enne che, intorno alle 12:30 di ieri, ha perso improvvisamente, per cause non ben chiarite, il controllo della sua bicicletta in una sezione del sentiero considerata non particolarmente complessa, rimediando un trauma per lui fatale. Un incidente occorso peraltro a una persona definita dagli amici che stavano percorrendo con lui il sentiero come esperta di mountain-bike.

Inutili sono stati gli ingenti soccorsi, per l'uomo che è spirato proprio là dove stava esercitando la sua grande passione.

Un segno di vicinanza "ai familiari, agli amici che erano con lui oggi e che hanno assistito alla sua purtroppo tragica caduta" è arrivato dall’Amministrazione Comunale di Calice, la quale ha inoltre espresso "un doveroso ringraziamento a tutti coloro che sono stati coinvolti nel tentativo di soccorso, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, l’equipaggio dell’elicottero Grifo, Carabinieri e Giorgio e Massimiliano per avere dato una mano", chiedendo poi la condivisione di questo lutto.