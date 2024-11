Il Park Tennis Genova in gara domenica per l'ultimo turno dei gironi maschile e femminile

Il Park Tennis Genova scende in campo domenica prossima per disputare l'ultimo turno dei campionati di serie A1 maschile e femminile.

Gli uomini di capitan Naso ospitano Selva Alta Vigevano, forti della qualificazione alle semifinali playoff conseguita con un turno d'anticipo. Tutto questo dopo il successo per 4-2 maturato cinque giorni fa sempre sui campi di via Zara contro Eur Sporting Roma. "E' la domenica che tutti i capitanI vorrebbero avere - commenta Naso - Siamo qualificati, possiamo permetterci qualche piccola prova in vista dei playoff. Sarà utile. Daremo spazio a Elia Ruffino per il suo esordio in A1".



Dopo lo strepitoso successo in casa del TC Palermo, il Park femminile affronta una nuova e difficile trasferta sui campi delle campionesse d'Italia della Canottieri Casale. Serve uscire imbattute per mantenere la terza posizione. Questo è il commento di Buchanan. "Gli equilibri possono cambiare da un momento all'altro, Casale vanta giocatrici fortissime e proveranno in tutti i modi a batterci. Il punto che ci serve andrà conquistato con i denti. Venderemo cara la pelle, la vittoria di Palermo ci ha dato forza e morale. Le nostre ragazze sono delle leonesse, non voglio mai che rimpiangano un momento vissuto in questa serie A che ricorderanno per tutta la vita. Lotteranno per ogni palla, sono molto fiera del loro atteggiamento in campo. Cercheremo il terzo posto con tutte le nostre forze".