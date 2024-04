Richetti (Azione) a Savona: "Per la Bolkestein riconosciamo gli investimenti e facciamo gare con sistemi premiali" (VIDEO)

Sul servizio sanitario, critico anche nella nostra regione con prestazione sempre più affidate al privato, nei giorni scorsi azione ha lanciato una petizione per chiedere che il Governo adegui il finanziamento agli standard dei Paesi europei avanzati, portandolo in tempi brevi all’8% del Pil.

“Abbiamo perso molti treni su come intervenire in merito al servizio sanitario nazionale – ha spiegato Richetti - e l'ultimo in occasione della legge di bilancio dove abbiamo preferito piccole riduzione del cuneo fiscale o manovre Irpef invece di mettere tutti i soldi sulla sanità. Poiché abbiamo davanti a noi le elezioni europee, e siamo in campagna elettorale per sostenere la ligure Cristina Lodi, la prima cosa da fare è andare in Europa e riattivare il Mes sanitario, una misura che si è esaurita alla fine dello scorso anno e che l'Europa aveva dedicato proprio agli interventi di efficientamento dei sistemi sanitari nazionali e per l'Italia potevano essere 32 miliardi di euro e l'Italia ha deciso di non accedere a questa linea di finanziamento. Ora non è possibile che in questo paese ci siano 120 miliardi per il superbonus e risorse per qualsiasi tipo di intervento mentre la sanità in molti servizi sanitari regionali è tecnicamente al collasso. Questo non è assolutamente accettabile”.

Nell'ottica di un rilancio dell'economia sia nazionale che ligure, con una regione portuale che ha bisogno di connessioni viarie efficienti, pesano infrastrutture carenti e inadeguate .

“Sono ore di ansia fra l'altro per un emiliano dopo quello che è successo sull'Appennino modenese – ha affermato Richetti- , noi abbiamo un sistema di infrastrutture sia di connessione autostradali ma anche di sistemi di produzione energetica sul quale c'è troppo poco Pnrr dedicato; lo abbiamo molto speso utilizzato per sistemare un lungomare in Calabria ma non ci abbiamo fatto quelle connessioni necessarie, soprattutto in un territorio come la Liguria che vive di una viabilità complicatissima. Su tutte dobbiamo riaprire la grande questione dell'economia del mare".

"Questo è un territorio che ha una peculiarità: in tutta Italia le regioni di mare sono regioni di turismo - ha detto Richetti - la Liguria regione di mare, può essere anche una regione di grande industria, infrastruttura manifattura e opportunità di lavoro. Invece questa opportunità non è colta a pieno, anzi solo per qualche specifico potentato economico e non genera quell'occupazione che potrebbe generare. E invece ha tutte le contraddizioni urbanistiche di cosa vuol dire avere grandi strutture, grandi industrie proprio a ridosso del mare. Andava messa in campo una strategia nazionale con il Pnrr , invece oggi va messa in campo con risorse proprie”.