Cairo: inaugurata la personale di Monica Porro "Trame di Vento", un viaggio tra arte e sostenibilità

Il foyer del Teatro "Osvaldo Chebello" di Cairo Montenotte ha accolto un folto pubblico sabato 9 novembre, in occasione dell’inaugurazione della mostra personale "Trame di Vento" di Monica Porro, nota artista valbormidese.

L’esposizione, visibile fino al 17 novembre, è stata organizzata con grande cura dai "Cavalieri dei Ricordi", un’associazione locale impegnata nella promozione di eventi culturali e artistici di rilievo.

Alla cerimonia di apertura erano presenti il sindaco Paolo Lambertini, l'assessore alla Cultura Caterina Garra, Antonella Ottonelli e Giorgio Viano.

"Trame di Vento" si distingue per una spiccata sensibilità estetica unita a un forte approccio etico ed ecologico. La Porro ha scelto di utilizzare materiali di recupero per molti dei suoi supporti, dando vita a un dialogo costante tra arte e rispetto per l’ambiente. Tele di jeans riciclati, legno proveniente da scarti di lavorazione e tessuti riutilizzati si trasformano in basi per le sue creazioni, testimoniando l’impegno dell’artista nel valorizzare l’economia circolare.

Ogni pezzo esposto racconta una storia unica, intrecciando la dimensione del ricordo con l’evanescenza del vento, in un gioco di trame e texture che evoca sensazioni profonde e fugaci. L’uso dei materiali di scarto diventa metafora della trasformazione, offrendo nuova vita a ciò che era destinato all’oblio.