Albenga, torna la mostra "Insieme…": bambini, famiglie e commercianti uniti tra arte e riciclo

Torna anche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale della Famiglia, la mostra “Insieme…”, giunta alla sua quinta edizione, promossa dall’équipe del “Girotondo” di Albenga, nido d’infanzia e scuola dell’infanzia paritaria, che ha coinvolto bambini e famiglie nella realizzazione di opere d’arte create con materiali di recupero.

Un appuntamento ormai atteso e sentito dalla comunità, nato con l’obiettivo di valorizzare creatività, sostenibilità e condivisione attraverso attività che uniscono grandi e piccoli in un’esperienza educativa e artistica.

La novità di questa edizione sarà il coinvolgimento dei commercianti di Leca, invitati a partecipare con le loro opere e creazioni per rafforzare il legame tra scuola, famiglie e territorio e promuovere una vera rete di comunità.

"Abbiamo scelto di aprire ulteriormente il progetto al territorio coinvolgendo le attività commerciali di Leca – spiegano le educatrici del Girotondo – perché crediamo nel valore della collaborazione e nella possibilità di creare occasioni di incontro e partecipazione per tutti".

Le opere esposte saranno interamente realizzate con materiali di riciclo e recupero, con l’intento di sensibilizzare bambini e adulti all’importanza del rispetto per l’ambiente e del riuso creativo.

La quinta edizione della mostra “Insieme…” sarà visitabile da venerdì 15 a venerdì 22 maggio, dalle ore 8 alle ore 18, presso gli spazi adiacenti all’ingresso della struttura del Girotondo, a Leca d’Albenga, in via al Piemonte 179.

Un’edizione che punta ancora di più sulla partecipazione condivisa e sul senso di appartenenza, trasformando la mostra in un momento di incontro aperto a tutta la comunità.