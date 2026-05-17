Millesimo, visita dei vertici dell’Arma dei Carabinieri e della Procura Generale di Milano

Una giornata di straordinario rilievo istituzionale ha visto protagonista il borgo di Millesimo, che ha accolto una delegazione di altissimo profilo della Magistratura e dell’Arma dei Carabinieri, ricevuta ufficialmente dall’Amministrazione comunale.

Questo incontro di altissimo livello conferma la traiettoria di grande prestigio intrapresa da Millesimo sullo scenario delle grandi visite istituzionali: dopo lo straordinario onore della visita ufficiale di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, lo scorso gennaio, il borgo della Val Bormida si consolida stabilmente come meta privilegiata per appuntamenti e personalità di assoluto rilievo nazionale e internazionale.

Il sindaco di Millesimo, Francesco Garofano, ha fatto gli onori di casa, accompagnando gli illustri ospiti in un articolato percorso culturale attraverso i luoghi simbolo del patrimonio storico locale; era presente anche il sindaco di Cosseria, Roberto Molinaro, in virtù dei comuni legami del territorio con la storia napoleonica. L’evento ha rivestito inoltre un significato particolarmente profondo e suggestivo per la dott.ssa Francesca Nanni, procuratrice generale di Milano, per la quale questa visita ha rappresentato un emozionante ritorno alle origini nel suo borgo natio.

Alla visita hanno preso parte: la dott.ssa Francesca Nanni, procuratrice generale di Milano; il generale di corpo d’armata Riccardo Galletta, comandante interregionale Carabinieri “Pastrengo”; il generale di divisione Giuseppe De Riggi, comandante Legione Carabinieri Lombardia; il generale di brigata Claudio Lunardo, comandante Legione Carabinieri Liguria; il colonnello Augusto Ruggeri, comandante provinciale Carabinieri di Savona; il maggiore Marco Cardone, comandante della Compagnia Carabinieri di Cairo Montenotte.

L’itinerario, studiato per mostrare le peculiarità del borgo facente parte del club dei “Borghi più belli d’Italia”, si è snodato inizialmente all’interno del Palazzo comunale. Successivamente, la delegazione si è trasferita presso il complesso di Villa Scarzella per una visita approfondita al Museo napoleonico, custode di fondamentali testimonianze d’epoca, per poi concludersi nella suggestiva cornice del Castello Del Carretto.

La narrazione storica e la guida all’interno dei siti culturali sono state curate nei minimi dettagli dall’Associazione culturale “Millesimo Vive Arte Storia”, da anni in prima linea nella tutela e nella divulgazione del patrimonio locale, la cui collaborazione è stata fondamentale per la perfetta riuscita dell’evento.

"È stato un immenso orgoglio per Millesimo ospitare personalità di così alto rango dello Stato e delle Forze dell’ordine", commenta il sindaco Francesco Garofano. "Questa visita non solo testimonia la forte sinergia e la vicinanza tra le istituzioni e il nostro territorio, ma si inserisce in un percorso che vede Millesimo sempre più al centro dell’attenzione e meta di grandi visite, come avvenuto recentemente con la presenza del Principe Alberto di Monaco. Accogliere nuovamente la dott.ssa Nanni nella sua terra d’origine, insieme ai massimi vertici dell’Arma, rende questa giornata indimenticabile. Ringrazio sentitamente gli ospiti per la sensibilità dimostrata e l’associazione Millesimo Vive Arte Storia per il prezioso supporto".

L’incontro si è concluso con il tradizionale scambio di saluti istituzionali, consolidando il legame di stima reciproca tra la comunità locale e i vertici della Magistratura e della Difesa.