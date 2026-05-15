Savona, al via i Concerti di Primavera dell’Accelerando Festival: 38° edizione tra musica e grandi nomi

Sabato 23 maggio grande inaugurazione dei Concerti di Primavera per l’Accelerando Festival, giunto alla trentottesima edizione, presso la Chiesa di San Giuseppe a Savona, in piazza Martiri. Il programma prevede l’esecuzione del “Gloria” e del “Magnificat” da parte del Coro Manzino e dell’ensemble dell’Accademia Musicale Teresiana di Savona, con al pianoforte Cinzia Bartoli.
Fondamentale la collaborazione con l’Accademia Musicale Teresiana di Savona, importante realtà musicale cittadina e sede del Coro Manzino.
Tre eventi si svolgeranno in Val Bormida: il 28 maggio la replica del concerto del 23 presso il Teatro della Scuola di Polizia Penitenziaria e due appuntamenti, il 24 e il 31 maggio, al Museo dell’Arte Vetraria di Altare, in ricordo del soprano Renata Scotto, in collaborazione con gli Amici della Lirica “Renata Scotto” di Savona.
Il prestigioso Festival pianistico internazionale si svolgerà inoltre presso la Sala Stella Maris, in collaborazione con l’Associazione Rossini, e prevede due eventi anche nella Sala Concerti della Parrocchia di San Giuseppe.
Gli enti sostenitori del Festival sono: Fondazione De Mari, Fondazione Pianfei, Unione Industriali della Provincia di Savona, Comune di Savona, Comune di Cairo Montenotte, Comune di Altare, Regione Liguria, Banco Azzoaglio, ICIT Savona, Accademia Musicale Teresiana di Savona e ditta Grondona. Direzione artistica di Cinzia Bartoli.