Savona, guasti continui ai semafori, molti sono vecchi ed è difficile trovare le schede

Semafori che si bloccano o che al primo temporale vanno in tilt. Sono un problema gli impianti semaforici in città, la maggior parte dei quali datati e da sostituire o da sottoporre a manutenzione straordinaria. Un problema che riguarda la sicurezza.

Dopo l'ultima ondata di maltempo a guastarsi era stato un semaforo di via Luigi Corsi, all'incrocio con via Montenotte mentre in questi giorni non funziona quello per i pedoni in corso Mazzini di fronte alla fortezza del Priamar.

Nei giorni scorsi è stato sostituito quello in via De Amicis, angolo corso Tardy e Benech che non era sicuro.

"Dovremo fare un intervento manutentivo sui semafori in città, in tutto 25 – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi – perché molti sono vecchi; il problema maggiore è trovare le schede degli impianti, difficili da reperire e da acquistare".