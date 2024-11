Tragedia a Stellanello: Antonio Divizia perde la vita schiacciato da un trattore

Dramma a Stellanello nella serata di ieri, 11 novembre. Antonio Divizia, sessantatreenne residente nella frazione Canneto, ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro, mentre era impegnato a lavorare nelle sue terre. Il trattore che stava utilizzando si è ribaltato, schiacciandolo fatalmente.

L’allarme è stato lanciato dalla compagna di Divizia, che, insieme a un’amica, ha iniziato a preoccuparsi non vedendolo rientrare con l'arrivo del buio e non riuscendo a contattarlo telefonicamente. Dopo aver dato l'allarme, le due donne si sono recate sul campo dove immaginavano che stesse lavorando e lì hanno trovato Divizia ormai privo di vita. Non è chiaro l’orario preciso dell’incidente, ma si stima che potrebbe anche essere avvenuto nel pomeriggio.