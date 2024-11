Fissati i funerali di Antonio Divizia, l’agricoltore di Stellanello vittima della tragedia sul lavoro

Fissati i funerali di Antonio Divizia, il sessantatreenne di Stellanello che ha perso la vita tragicamente in un incidente sul lavoro, mentre era impegnato a lavorare nelle sue terre. I funerali si terranno giovedì 14 novembre alle 15 nella chiesa parrocchiale San Vincenzo di Stellanello, dove mercoledì 13 alle 18 sarà recitato il santo rosario. Dopo la cerimonia, la salma proseguirà per il Tempio Crematorio di Bra.

Divizia lascia la compagna Maria, i cugini e i parenti.

Il dramma per l’agricoltore residente in frazione Canneto si è consumato la sera dell’11 novembre scorso, quando il trattore che stava utilizzando si è ribaltato, schiacciandolo fatalmente.

L’allarme è stato lanciato dalla compagna di Divizia, che, insieme a un’amica, ha iniziato a preoccuparsi non riuscendo a contattarlo telefonicamente e non vedendolo rientrare con il sopraggiungere del buio. Dopo aver dato l'allarme, le due donne si sono recate nelle terre dove immaginavano che stesse lavorando e lì hanno trovato Divizia ormai privo di vita. Non è chiaro l’orario preciso dell’incidente, ma si stima che potrebbe anche essere avvenuto nel pomeriggio.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Alassio e Andora, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Albenga, che hanno provveduto a sollevare il trattore, ma ogni tentativo è stato vano: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche i carabinieri e il magistrato di turno, che, considerata la dinamica chiara dell’incidente, non ha ritenuto necessaria l’autopsia, disponendo la restituzione della salma alla famiglia.