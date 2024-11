Peagna, daino soccorso dalle Guardie Zoofile

Nei giorni scorsi le Guardie Zoofile del GADIT sono intervenute con prontezza nell’entroterra di Ceriale, più precisamente nella zona di Peagna, su segnalazione di un cittadino per un daino in difficoltà.

L’animale, purtroppo, si era ritrovato bloccato all’interno di un terreno privato, creando preoccupazione per la sua sicurezza.

"Due delle nostre guardie zoofile, formate attraverso il corso specifico "per addetti al soccorso e al recupero della fauna selvatica in difficoltà", riconosciuto dalla Regione Liguria, sono accorse immediatamente per prestare soccorso all’animale selvatico - si legge nella nota - Grazie alle competenze acquisite e alla professionalità dimostrata, le nostre guardie sono riuscite a guidare il daino verso l’uscita dalla proprietà, permettendogli di tornare libero nel suo habitat naturale. Il nostro impegno a tutela della fauna selvatica è costante, e ci impegniamo a intervenire ogni qualvolta sia necessario".