Lavori in via Abba, il sindaco di Carcare replica alla minoranza: "Sono stanco delle loro falsità, come al solito cercano di intorbidire le acque"

Il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, ha risposto con fermezza alle accuse mosse dal gruppo di opposizione "Insieme per Carcare" in merito ai lavori di via Abba e ad altre questioni amministrative. La polemica riguarda in particolare la restituzione dei fondi destinati alla realizzazione di una nuova passerella e la gestione dei progetti legati al fiume.

"Sono stanco delle falsità che continuano a circolare dall’opposizione", ha dichiarato il sindaco Mirri. "La nostra amministrazione ha restituito alla Regione Liguria solo i 522 mila euro previsti per la costruzione della passerella per due motivi principali. Il primo è che non consideravamo questo progetto indispensabile. Inoltre, chi oggi ci accusa di scelte sbagliate omette di dire che il comune avrebbe dovuto investire ulteriori 200 mila euro per completare l'opera, cifra che non potevamo permetterci di stanziare. Ci hanno lasciato un debito di 398 mila euro e l'anticipazione della tesoreria completamente esaurita, senza alcun margine di manovra per eventuali interventi".

Passando al progetto sul fiume, Mirri ha precisato: "Non abbiamo restituito alcun fondo. I due lotti mancanti sono tuttora appaltati. Mi sembra che l’opposizione dimentichi che furono proprio loro ad appaltarli e assegnarli. Termineremo questi interventi appena avremo le risorse economiche necessarie. Chi ha amministrato Carcare per quindici anni dovrebbe ben sapere che i finanziamenti vengono erogati solo dopo aver rendicontato lo stato di avanzamento dei lavori (SAL)".

Il sindaco ha poi ricordato il suo passato in minoranza: "All'epoca contestai il progetto, supportando i residenti contrari che formarono un comitato e arrivai persino a presentare un esposto in Procura. Non mi sembrava giusto sprecare tutto quel denaro pubblico senza fermare i cantieri. Inoltre, furono abbattuti tutti i 27 alberi sani della zona, non solo alcuni, come viene erroneamente affermato".

Infine, Mirri ha ribadito: "Non c’è più niente da aggiungere. I cittadini hanno ben compreso gli errori dell’ex maggioranza e sanno che continuano a diffondere menzogne. Il gruppo 'Insieme per Carcare' non fa chiarezza, ma cerca piuttosto di intorbidire le acque, come al solito".