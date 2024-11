Orgoglio Liguria: "Nessun malinteso, fiduciosi nel presidente Bucci"

Dopo alcune indiscrezioni che suggeriscono malumori interni riguardo al mancato coinvolgimento nelle trattative per la formazione della giunta regionale, i portavoce di Orgoglio Liguria smentiscono che ci siamo stati malintesi con il governatore neo eletto. Il gruppo civico, che ha ottenuto il 5,71% dei consensi alle recenti elezioni regionali, ribadisce il proprio pieno sostegno al presidente Marco Bucci e al percorso politico intrapreso dalla coalizione di centrodestra.

“Non vi è alcun malumore o lamentela all'interno del nostro gruppo”, dichiarano i rappresentanti di Orgoglio Liguria. “Siamo nati come lista civica dalla volontà di donne e uomini della società civile, uniti nel sostenere una figura di comprovato valore come Marco Bucci, in un momento cruciale per il futuro della nostra regione”.

Con 32 mila voti e tre consiglieri eletti, Orgoglio Liguria ha giocato un ruolo nella vittoria della coalizione guidata dall’ex sindaco di Genova. Ruolo che, per alcuni che ne hanno decretato il siccesso, non sarebbe ora pienamente valorizzato. Tuttavia, esponenti del gruppo minimizzano l'eventuale polemica sul proprio ruolo nelle trattative politiche. “Il solo fatto di avere Bucci come presidente della giunta regionale ci fa sentire pienamente rappresentati: siamo la sua lista civica e in lui ci riconosciamo totalmente,” aggiungono.

Orgoglio Liguria guarda ora al futuro con determinazione: “Il nostro obiettivo è lavorare per il bene della Liguria nei prossimi cinque anni, non solo all'interno delle aule del consiglio regionale, ma soprattutto tra la gente, in tutte le province del nostro territorio. L’esperienza di Orgoglio Liguria è appena iniziata. La campagna elettorale è stato solo il primo passo di un percorso che continuerà come realtà politica viva e attiva”.