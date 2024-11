Savona, rubano la moto a un milite della Croce Oro, la ritrova dopo due mesi durante un'emergenza

L'aveva cercata un po' ovunque, compresi i parcheggi delle zone periferiche della città e su quella moto che gli era stata rubata ci aveva messo una croce sopra.

Poi dopo due mesi, durante un intervento in urgenza con un altro collega milite della Croce Oro, la ritrova in via De Rey. E' successo a Giuseppe"Pino " Cavallaro che con il collega della Croce Oro stava facendo un soccorso in via Rey.

"Avevo lasciato la moto con le chiavi inserite, lo ammetto – spiega Cavallaro- mi capitava speso ma non è mai successo niente, è una vecchi moto del 2009. Quella sera l'avevo parcheggiata sotto casa. Ricordo che ero uscito sul balcone alle 2 di notte per fumare e la moto c'era ancora; ma quando sono sceso alle 5 del mattino non l'ho più trovata".

E' così scattata la denuncia per furto e Cavallaro aveva dato quella moto ormai per persa. Poi qualche giorno fa, durante un intervento in urgenza con il collega della Croce Oro in via Rey, la sorpresa.