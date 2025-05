Albenga, tamponamento in via Leonardo Da Vinci: coinvolti un bus e un mezzo della Croce Bianca di Alassio

Poco prima di mezzogiorno, un incidente stradale ha coinvolto un autobus e un mezzo della Croce Bianca di Alassio in via Leonardo Da Vinci, ad Albenga. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un tamponamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Albenga – sezione di Villanova, la Croce Bianca di Albenga, l’automedica e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e gestire la situazione.

Tre persone, tra cui due militi della Pubblica Assistenza, sono state soccorse e trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le loro condizioni non sembrano gravi, ma sono in corso ulteriori accertamenti.