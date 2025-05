Cosseria senza rete: telefoni e internet KO da due settimane

Da quasi due settimane i cittadini di Cosseria si trovano in una situazione di completo isolamento digitale. Nessuna copertura internet né da telefono fisso né da rete mobile per numerosi operatori, tra cui Iliad, Fastweb, PosteMobile e Vodafone.

La denuncia arriva direttamente dal sindaco Roberto Molinaro, che rilancia l’allarme parlando apertamente di “situazione di emergenza”.

“Non funzionano neppure i cellulari – afferma il primo cittadino –. Questo disservizio sta complicando la vita di molti residenti, soprattutto di chi lavora in smart working o ha bisogno di rimanere connesso per motivi di salute o familiari”.

Secondo quanto emerso dalle segnalazioni inviate agli operatori, la causa del blackout sarebbe un ripetitore completamente fuori uso, ma finora non si è registrato alcun intervento risolutivo. La mancanza di comunicazioni certe sulle tempistiche di ripristino aumenta la frustrazione tra i cittadini.

“Abbiamo segnalato più volte il problema – prosegue il sindaco Molinaro –. L’auspicio è che si possa tornare alla normalità in tempi brevi. In un paese come il nostro, non è accettabile rimanere tagliati fuori dal mondo per così tanto tempo”.