Penne più costose al mondo: quali sono i modelli più cari

Il settore del lusso riesce a trasformare anche semplici oggetti in opere dal valore straordinario. Questo accade anche con le penne, che, per molti appassionati, non rappresentano esclusivamente degli strumenti per la scrittura, ma veri e propri pezzi d'arte, simbolo di prestigio e di raffinatezza. Tra dettagli in oro, materiali pregiati, diamanti incastonati e design esclusivi, i modelli più costosi rappresentano il massimo della maestria artigianale.

Le penne che raggiungono cifre molto alte

Nel mondo delle penne esistono modelli adatti a ogni esigenza e contesto. Se da un lato ci sono le penne personalizzate economiche (nello shop online Fullgadgets, specializzato in questo settore, se ne possono visionare diversi tipi), spesso utilizzate come gadget promozionali dalle aziende per attività di marketing, all'estremità opposta vi sono modelli di penne eleganti e di valore, destinate al collezionismo o agli appassionati.

Questi pezzi di lusso, realizzati con materiali pregiati e con una cura maniacale nei dettagli, possono raggiungere cifre altissime, rendendoli simboli di raffinatezza e status per chi li possiede. Ecco alcuni modelli di penne che hanno un valore molto elevato.

Aurora Diamante

Aurora Diamante è una penna esclusiva, impreziosita dalla presenza di diamanti De Beer, realizzata con il corpo in platino e un pennino a due colori messo a punto in oro massiccio. Si tratta di un esemplare prezioso, che ha una caratteristica particolare, quella di essere prodotto soltanto una volta all'anno.

È tra le dieci penne più costose in tutto il mondo, anche perché presenta più di 30 carati di diamanti, tra i quali si può ricordare un imponente cabochon. Ogni anno il fortunato acquirente di questa penna ha la possibilità di personalizzarla utilizzando una firma, un simbolo o anche un ritratto. Per ottenere questa penna unica occorrono 1,25 milioni di euro.

Heaven Gold di Anita Tan

Heaven Gold è una penna in oro rosa a 24 carati ideata da Anita Tan. Il valore è molto alto anche per i 1888 diamanti, per un totale di 48 carati. L'eleganza di questa penna viene messa in risalto ancora di più grazie ad una gemma rara da 43 carati, la Tsavorite. Il costo di questo oggetto di lusso straordinario si aggira intorno agli 800.000 euro.

Mystery Masterpiece di Montblanc

Tra le penne più costose al mondo spicca un nome di rilievo nel settore degli strumenti di scrittura e degli accessori di lusso. Mystery Masterpiece è stata prodotta dalla famosa azienda tedesca Montblanc per celebrare il centenario ed è nata da una collaborazione con Van Cleef & Arpels, gioiellieri molto famosi, che hanno contribuito a questa creazione con uno stile originale di incastonatura.

L'oro bianco è l'elemento principale che contraddistingue questa penna speciale, impreziosita da 840 diamanti e adornata con pietre molto rare. La Mystery Masterpiece è disponibile in diverse versioni: si tratta, nello specifico, di quella con rubini, della penna con zaffiri e di quella con smeraldi. Il suo costo si aggira intorno ai 650.000 euro.

Fulgor Nocturnus di Tibaldi

Fulgor Nocturnus, creazione di Tibaldi, una delle storiche aziende del nostro Paese specializzate nelle penne stilografiche, è ritenuta la penna più costosa al mondo. Il suo design è molto particolare e si ispira alla sezione aurea di Michelangelo. La penna è impreziosita da rari diamanti neri.

Il prezzo molto elevato la rende un elemento sicuramente non alla portata di tutti. Ma non si tratta solo del suo costo, perché bisogna ricordare che esiste un unico esemplare di questa penna, che è stato venduto a Shanghai in un'asta benefica per un valore che ha superato i 6 milioni di euro.

La Modernista Diamonds di Caran d'Ache

La Modernista Diamonds, come suggerisce il nome, è ornata da ben 5.072 diamanti. A rendere il design ancora più esclusivo è la presenza di 100 rubini e di un pennino realizzato in oro 18 carati. La produzione di questa penna è totalmente artigianale, tanto che è necessario un tempo di sei mesi per realizzare ogni pezzo unico di questo oggetto. Tutto questo, insieme ai materiali preziosi impiegati per la produzione, porta il costo della penna Caran d'Ache a circa 230.000 euro.