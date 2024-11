Settimana "Nati per Leggere" a Borghetto Santo Spirito: un omaggio a Francesco Langella

La Settimana Nazionale "Nati per Leggere", in programma dal 18 al 24 novembre 2024, assumerà un significato speciale. Quest’anno l’iniziativa sarà dedicata al ricordo di Francesco Langella, storico bibliotecario della Biblioteca E. De Amicis di Genova, figura di riferimento per le biblioteche della regione e promotore instancabile della lettura per l’infanzia.

Tra le biblioteche liguri coinvolte, quella di Borghetto Santo Spirito si distingue per un programma di eventi ispirati ai testi e alle parole che Francesco Langella amava e promuoveva. Langella, che ha guidato le attività dedicate ai bambini fin dalle prime fasi, ha lasciato un’impronta indelebile con i suoi consigli e il suo supporto.

In omaggio agli insegnamenti del "Bibliotecario con barba e baffi", figura immaginata simbolicamente alla guida del suo amato "treno di Bogotà", la Biblioteca propone tre appuntamenti principali:

“Parole fffresche e vvventose”. Un laboratorio pensato per i più piccoli del Nido d’Infanzia “F.lli Rosselli - Seconda Stella a Destra”, che si terrà martedì 19 novembre. Attraverso rime, albi illustrati e racconti, i bambini potranno immergersi in un’atmosfera di scoperta e fantasia.

“Sul treno di Bogotà”. Giovedì 21 novembre, presso la Scuola dell’Infanzia “S. D’Acquisto”, si svolgeranno tre sessioni di lettura dedicate alle tre sezioni della scuola, ispirate al viaggio immaginario del treno tanto caro a Langella.

“Leggimi perché me ne ricorderò”. Sabato 23 novembre, in occasione della Festa dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza organizzata dal Comune, si terrà un incontro aperto a bambini e famiglie. Durante la mattinata, sarà allestito uno spazio speciale, *Parole adatte*, dove si potranno consultare libri dedicati ai diritti dei bambini, al gioco, all’inclusione e all’infanzia.

Per tutta la durata della Settimana "Nati per Leggere", la biblioteca metterà a disposizione materiali e libri NPL. Inoltre, ogni bambino che visiterà la struttura e si iscriverà riceverà un piccolo dono da leggere, in omaggio alla passione per la lettura che Francesco Langella ha sempre coltivato.

L'Assessore alla Cultura di Borghetto Santo Spirito, Carolina Bongiorni, sottolinea l’importanza di questo appuntamento: “La memoria di Francesco Langella ci guida nel proseguire il suo lavoro, valorizzando la lettura come strumento di crescita e inclusione per le nuove generazioni.”