Autisti-controllori sugli autobus Tpl Linea: l'rsu chiede un incontro al Prefetto

"A seguito del riproporsi dell’iniziativa della dirigenza di Tpl Linea nel disporre il controllo dei titoli di viaggio da parte dei conducenti di linea si chiede un urgente incontro per riportare l’iniziativa a fattibili condizioni di realizzazione e sicurezza - spiegano i rappresentanti dei lavoratori - In particolare nelle linee urbane e costiere con importante trasporto di viaggiatori e condizioni di traffico che necessitano attenzione. Quanto sopra anche a fonte degli impegni assunti presso la Prefettura".

L'azienda di trasporto pubblico locale sta procedendo con la dotazione delle porte di tutti i bus di pittogrammi colorati: verde per la porta anteriore dedicata alla salita, rosso per la/le porte centrali (dedicate all'uscita dei clienti), rossa in fondo dotata di dicitura "porta ausiliaria". Un'iniziativa che non trova d'accordo i rappresentanti dei lavoratori.