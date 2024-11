Laer H dopo l’incontro con sindaco e sindacati: “Sicurezza dei lavoratori e rispetto delle normative priorità assoluta per noi”

La dirigenza Laer H, in seguito all’incontro istituzionale che si è tenuto martedì 12 novembre, presso il palazzo Comunale di Albenga, tra Comune, azienda e rappresentanti delle sigle sindacali, e alla pubblicazione di QUESTO ARTICOLO, ha inviato una replica che pubblichiamo integralmente qui di seguito

“La sicurezza dei lavoratori e il rispetto delle normative sono una priorità assoluta per la nostra azienda. Gli impianti e le cabine di verniciatura utilizzati nella nostra produzione aeronautica rispettano rigorosamente le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute. Tali cabine, considerate dispositivi di protezione collettiva ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 81/2008, sono progettate per abbattere le emissioni di sostanze nocive, garantendo la sicurezza degli operatori e la protezione ambientale, ma non possono essere considerate dispositivi di sicurezza individuali (DPI), ai sensi degli articoli 74-77 del D.Lgs. 81/2008. Tali dispositivi devono essere indossati dagli operatori a prescindere e quando se ne fa un uso corretto, garantiscono la tutela diretta della salute e della sicurezza del lavoratore.

Con la massima trasparenza, desideriamo evidenziare le azioni intraprese in risposta alle segnalazioni relative ai valori di cromo rilevati nelle analisi dei nostri dipendenti. Va sottolineato che, sebbene alcune analisi delle urine abbiano evidenziato valori di cromo superiori ai limiti normativi, le analisi del sangue, che rappresentano un indicatore più diretto dell’assorbimento sistemico del metallo, non hanno riscontrato anomalie. Questo dato ci permette di contestualizzare meglio la situazione, indicando che l’esposizione al cromo è stata monitorata e gestita, dall’azienda e dai suoi consulenti, senza determinare rischi sistemici significativi per i lavoratori.

Le analisi del sangue rappresentano un metodo cruciale e scientificamente riconosciuto per valutare l’assorbimento sistemico del cromo, in quanto forniscono una misura diretta della quantità del metallo presente nel flusso sanguigno e potenzialmente disponibile per interagire con gli organi e i tessuti interni. I test delle urine sono utili, ma non offrono una chiara indicazione di quanto cromo sia stato effettivamente assorbito e trattenuto a livello sistemico.

In altre parole, il cromo può essere presente in elevate concentrazioni nelle urine, ma ciò non implica necessariamente che abbia avuto un impatto significativo sulla salute sistemica. Le analisi del sangue, invece, misurano il cromo che è stato assimilato dal corpo e che può interagire con i sistemi fisiologici, costituendo un parametro più affidabile per valutare i rischi tossicologici a lungo termine. Studi autorevoli, come quelli dell’Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) e di Bader et al. (1999), confermano che la valutazione ematica è più indicativa dell’effettivo rischio per la salute, poiché rileva il cromo già distribuito nei compartimenti interni, offrendo un quadro più completo della situazione di esposizione e assorbimento.

Questa distinzione è fondamentale per contestualizzare i risultati delle analisi: se le analisi del sangue non mostrano anomalie, l’esposizione al cromo non ha comportato un rischio sistemico significativo per i lavoratori. Ciò suggerisce che l’azienda ha messo in atto efficaci misure di gestione e monitoraggio, garantendo la sicurezza dei dipendenti.