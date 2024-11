Savona, entro l'anno i bandi per la riqualificazione degli spazi sotto al Priamar e della fontana

Due bandi, in diversi lotti, per dare un volto nuovo agli spazi sottostanti al Priamar, e al collegamento con la fortezze le sue aree verdi verdi, che prevedono anche il recupero della vecchia fontana dai giardino del Prolungamento, cara a molti savonesi. Tutto con un occhio particolare ai giovani e la creazione di una sorta di "cittadella" con attività sportive e ricreative dedicate soprattutto a loro

Il tutto per la riqualificazione di una superficie complessiva di 95.400 mq all'interno dei quali vengono identificati 4 ambiti di riqualificazione : il verde all'interno del Priamar; l'ultimo lotto dei giardini del Prolungamento, compresa la fontana; alcuni volumi inutilizzati posizionati a ridosso del lato Ovest delle mura perimetrali; la passeggiata Trento Trieste, che dovranno poi integrarsi con l'ex piscina in fase di recupero grazie ai fondi PNRR.

In parallelo c'è il progetto di recupero della spiaggia sotto alla statua di Garibaldi, dove Palazzo Sisto prevede di realizzare un'area ricreativo sportiva con campi da beach volley, utilizzabili anche per il beach soccer, e in parte spiaggia libera attrezzata. Recentemente è stato trovato un accordo tra Comune e Autorità portuale che affiderà al Comune l'arenile e sarà Palazzo Sisto a fare un bando di gara per assegnarlo ad un soggetto che si occupi della gestione.