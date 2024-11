Rissa e coltellate durante lo scorso Palio Storico di Albenga: denunciati in nove

C’è voluto del tempo per ricostruire tutti i passaggi della violenta rissa scoppiata lo scorso 21 luglio in pieno centro ad Albenga, durante il “Palio Storico”, ma alla fine i Carabinieri hanno identificato e denunciato i responsabili.

Alcuni residenti avevano chiamato il numero d’emergenza 112 per segnalare un gruppo di persone che “se le stava dando di santa ragione” per le strade del centro storico, nei dintorni di piazza delle Erbe, con anche la presenza di persone ferite.

Quando sono arrivati sul posto, i Carabinieri della Compagnia di Albenga e i sanitari del 118, hanno trovato tre “addetti alla sicurezza” dei locali pubblici di Piazza Delle Erbe, con vistose ferite da taglio. Portati in ospedale, il ferito più grave, un 23enne, era stato ricoverato e successivamente dimesso con una prognosi di trenta giorni per ferite da arma da taglio, gli altri due venivano, dopo le cure del caso, dimessi con prognosi di 12 giorni anche loro per ferite da taglio. La mattina seguente i militari dell’Arma hanno altresì scoperto che anche un altro “addetto”, un 34enne del posto, a distanza di alcune ore dalla rissa si era fatto curare in ospedale per ferita d’arma bianca rimediando dieci giorni di prognosi.

Nell’immediatezza non vi era nessuna traccia, invece, dei presunti aggressori, che si erano dileguati subito dopo i fatti facendo perdere le loro tracce.

Dopo tre mesi d’indagine i Carabinieri della Stazione di Albenga hanno ricostruito l’esatta dinamica del violento episodio, accertando che in realtà non si era trattata di un’aggressione, ma di una vera e propria rissa, che ha portato al deferimento in stato di libertà nove persone.

Ad innescare la miccia sarebbe stato un gruppetto di giovani, venuto in trasferta da Milano ad Albenga per passare il week end estivo al mare con la serata di festa, ma che dopo aver preso posto ai tavolini di uno dei locali di Piazza delle Erbe, avrebbero iniziato a consumare eccessivamente alcolici e intonare cori da stadio, infastidendo i passanti e la clientela della piazza.

L’intervento del gestore per invitarli a moderare i toni, tuttavia, aveva innescato un’accesa discussione verbale col gruppetto dei ragazzi, aggravatasi poco dopo con l’intervento di uno degli “addetti alla sicurezza” dei locali. Quest’ultimo, infatti, anziché placare gli animi ha fronteggiato uno di loro colpendolo poi violentemente con un pugno. Da quel momento la situazione è degenerata, allargandosi a macchia d’olio, con l’intervento degli altri ragazzi del gruppo lombardo e di altri tre “addetti alla sicurezza”, che hanno iniziato a picchiarsi reciprocamente. Nel corso della rissa è spuntato anche un coltello, con il quale uno dei giovani milanesi ha colpito più volte i loro antagonisti.

Oltre all’accurata analisi dei filmati delle telecamere dei locali della zona e dalle telecamere di videosorveglianza cittadina, che hanno permesso di ricostruire esattamente la dinamica dei fatti, è stata di fondamentale importanza l’analisi dei dati relativi agli strumenti elettronici di pagamento delle consumazioni utilizzati nella circostanza dai ragazzi milanesi, che hanno permesso di risalire all’identità dei turisti lombardi e che fino a quel momento erano del tutto sconosciuti agli inquirenti.

Si è pertanto finalmente chiuso il cerchio delle indagini attorno ad un grave episodio, iniziato come una semplice discussione verbale e degenerato in una rissa che poteva costare molto cara, grazie alla meticolosa attività investigativa condotta dai Carabinieri ingauni che ha permesso di identificare e denunciare tutti i partecipanti alla locale Autorità Giudiziaria.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.