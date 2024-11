Nuova Giunta Regionale, è il leghista Ripamonti l'assessore savonese scelto dal presidente Bucci

E' il leghista Paolo Ripamonti l'assessore che rappresenterà il territorio savonese in seno alla Giunta regionale guidata dal presidente Marco Bucci.

Alla fine, in un tourbillon di ipotesi che hanno visto in lizza più nomi tra i consiglieri eletti e anche di qualcuno rimasto fuori nella circoscrizione savonese, a spuntarla, rappresentando un territorio che nella scorsa legislatura non aveva alcun membro da esso proveniente all'interno della squadra di governo, è stato l'ex assessore del Comune di Savona e senatore della Repubblica tra le altre.

E proprio a tematiche vicine al territorio saranno legate le sue deleghe. Si occuperà infatti di Aree di Crisi Complessa, Vertenze Aziendali e Rapporti con le Organizzazioni Sindacali, tematiche "affrontate durante il mi percorso professionale, personale e politico".

Tra gli altri compiti si occuperà di Sicurezza, Energia, Immigrazione ed Emigrazione, Programmi Comunitari di Competenza, Organizzazione e Personale Regionale e Patrimonio.

"Sono orgoglioso di rappresentare la Liguria e ancora di più di rappresentare il territorio di Savona che aspettava di essere rappresentato" ha aggiunto.