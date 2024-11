Vado Ligure, la gioielleria Gocce Oro si rinnova: riapertura con inaugurazione il 23 novembre

La gioielleria Gocce Oro di Vado Ligure si rinnova: sabato 23 novembre alle 16.30 l’inaugurazione della storica sede completamente ristrutturata.

I titolari, Graziano e Giulia, hanno rivoluzionato lo spazio con un ambizioso progetto di restyling, che ha trasformato l’ambiente in un vero e proprio showroom dedicato alla gioielleria. “Abbiamo dimezzato la parte esterna della galleria per creare una zona riservata al cliente – spiegano– uno spazio accogliente e protetto, con una vetrina blindata illuminata anche quando il negozio è chiuso, per garantire tranquillità e riservatezza nelle scelte”.

Il negozio, che ora dispone di nuove teche espositive per mettere in risalto i migliori pezzi di gioielleria, si prepara al Natale, periodo tradizionalmente dedicato alla scelta di regali preziosi. “Siamo felici di aver completato i lavori prima delle festività – sottolineano Graziano e Giulia – un momento in cui i nostri clienti tornano a trovarci per scegliere doni speciali per le persone care”.

Donare un gioiello non è solo un regalo, ma un simbolo di valore e di legami preziosi. Bracciali, anelli, ciondoli e altri pezzi unici rappresentano storie di amicizia, amore e indissolubili legami, perfetti per ogni occasione.

La gioielleria Gocce Oro, situata in una dimora storica a Vado Ligure, è un punto di riferimento per gli amanti dell’artigianato e del design “Made in Italy”. Le creazioni sono frutto del lavoro del celebre distretto orafo di Valenza, sinonimo di eccellenza e cura del dettaglio. Graziano e Giulia, oltre a gestire il negozio, si dedicano personalmente al design dei gioielli, con una particolare attenzione a pietre preziose come diamanti, zaffiri e diamanti neri, e semipreziose, come ametiste, acque marine e topazi.

Personalizzazione unica: i clienti possono scegliere gemme e design, dando vita a gioielli esclusivi e su misura, perfetti da regalare o da regalarsi.

La nuova veste di Gocce Oro celebra il valore dell’artigianalità e dell’eleganza, invitando tutti a scoprire il rinnovato showroom, dove ogni gioiello racconta una storia di bellezza e passione.

Appuntamento sabato 23 novembre alle 16.30.

Gocce Oro si trova in una splendida dimora storica a Vado Ligure, in via Garibaldi 19/21.

Telefono 019 881190