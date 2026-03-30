Antiparassitari per cani: guida completa a tipologie, principi attivi e come sceglierli

Perché la protezione antiparassitaria è fondamentale

Pulci, zecche, zanzare, pappataci e acari non sono solo un fastidio: sono vettori di malattie gravi che possono mettere a rischio la salute del cane e, in alcuni casi, anche quella delle persone con cui convive. La leishmaniosi, la babesiosi, l'ehrlichiosi e la filariosi cardiopolmonare sono tutte patologie trasmesse da parassiti che in Italia sono endemiche in molte aree, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo. Proteggere il cane con un trattamento antiparassitario regolare non è quindi un optional, ma una misura preventiva raccomandata dai veterinari per tutto l'anno.​

Un dato importante che molti proprietari sottovalutano: i parassiti esterni come le pulci non vivono soltanto sul cane, ma si riproducono prevalentemente nell'ambiente domestico. Le uova e le larve si depositano su tappeti, cucce, divani e tessuti, e possono sopravvivere anche mesi in assenza di un ospite. Questo significa che trattare solo l'animale non è sufficiente: nei casi di infestazione conclamata occorre intervenire anche sugli ambienti con prodotti spray o polveri specifiche.​

Tipologie di antiparassitari per cani

Gli antiparassitari per cani si dividono principalmente in base alla modalità di somministrazione e all'azione che svolgono. Esistono prodotti ad azione esterna — che agiscono sulla cute e sul pelo — e prodotti ad azione sistemica, che entrano nel circolo sanguigno dell'animale e uccidono il parassita quando si nutre del sangue del cane. Le principali categorie sono:​

● Spot-on (pipette): soluzioni liquide da applicare sulla cute tra le scapole, con distribuzione del principio attivo su tutta la superficie corporea; durano in genere 3-4 settimane​

● Collari antiparassitari: rilasciano gradualmente il principio attivo per settimane o mesi, offrendo una protezione prolungata

● Compresse antiparassitari e pastiglie orali: agiscono per via sistemica, uccidendo i parassiti quando mordono il cane; non vengono rimosse dall'acqua o dallo shampoo

● Spray antiparassitari: applicabili direttamente sull'animale e sugli ambienti, efficaci contro pulci e pidocchi​

● Fialette iniettabili: farmaci a lento rilascio somministrati dal veterinario, utilizzati principalmente per la prevenzione della filaria​

I principi attivi più diffusi negli antiparassitari per cani includono il fipronil (efficace contro pulci, zecche e pidocchi, uccide i parassiti adulti entro 48 ore), la permetrina (insetticida ad ampio spettro, efficace anche contro zanzare e pappataci), l'imidacloprid e la deltametrina, spesso usati in combinazione per ampliare lo spettro d'azione.​

Attenzione importante:

Come documentato da AniCura, gruppo di cliniche veterinarie specializzate, i gatti non possiedono gli enzimi necessari a metabolizzare la permetrina: anche poche gocce applicate per errore possono mettere a rischio la vita del felino. Anche 1 ml di prodotto al 45% di permetrina può essere letale per un gatto di 4,5 kg. Se in casa convivono cani e gatti, è fondamentale tenere gli animali separati per almeno 24 ore dopo l'applicazione dello spot-on, e scegliere prodotti specificamente formulati per cani.​

Antiparassitari in compresse per cani

Gli antiparassitari in compresse per cani il loro principale vantaggio rispetto ai prodotti topici è che non vengono rimossi dall'acqua: il cane può fare il bagno o bagnarsi in piscina senza che la protezione venga compromessa. Questo li rende particolarmente adatti per i cani che vivono all'aperto o che frequentano ambienti acquatici.​

Le pastiglie antiparassitarie per cani agiscono per via sistemica: una volta ingerita la compressa, il principio attivo entra nel circolo sanguigno e uccide il parassita — generalmente pulci o zecche — nel momento in cui si nutre. I tempi di azione variano in base alla molecola: alcune compresse eliminano le pulci in poche ore, altre hanno un'efficacia prolungata fino a tre mesi. I principali principi attivi nelle formulazioni orali sono fluralaner, afoxolaner e sarolaner, tutti appartenenti alla classe degli isossazolini. Prima di somministrare qualsiasi compressa antiparassitaria è sempre necessario il consiglio del veterinario, che valuterà peso, età e condizioni di salute del cane.​

Collari antiparassitari per cani

I collari antiparassitari per cani offrono una protezione continua e di lunga durata, in alcuni casi fino a 7-8 mesi. Funzionano rilasciando gradualmente il principio attivo attraverso la cute dell'animale, garantendo una barriera costante contro pulci, zecche, zanzare e pappataci. Sono particolarmente indicati per i cani che trascorrono molto tempo all'aperto o che vivono in zone con alta prevalenza di leishmaniosi.​

Tra i collari antiparassitari per cani più noti sul mercato ci sono quelli a base di deltametrina + imidacloprid (Seresto) e a base di deltametrina (Scalibor), che offrono anche un'azione repellente contro i flebotomi, i vettori della leishmaniosi. La scelta del collare deve tenere conto della taglia del cane — esistono misure specifiche per cani di piccola, media e grande taglia — e dell'ambiente in cui vive. Abbinare il collare a un trattamento spot-on o orale nei periodi di maggior rischio è una strategia sempre più adottata dai proprietari: su ipelosi.it, negozio specializzato in prodotti per animali domestici, è possibile trovare le principali referenze disponibili sul mercato.​

Antiparassitari naturali per cani

Gli antiparassitari naturali per cani riscuotono un crescente interesse tra i proprietari che preferiscono evitare principi attivi chimici. I rimedi più diffusi includono l'olio di neem (un estratto vegetale con proprietà repellenti), l'olio essenziale di lavanda, il rosmarino e le soluzioni a base di cedro. Alcuni proprietari preparano anche antiparassitari naturali per cani fai da te, combinando questi ingredienti con acqua e alcol etilico da spruzzare sul pelo.​

È importante essere chiari su un punto: l’antiparassitario naturale per cane ha un'efficacia parziale e di breve durata rispetto ai prodotti veterinari. Possono avere un effetto repellente utile come misura complementare, ma non sostituiscono una protezione antiparassitaria completa — specialmente in zone ad alto rischio di leishmaniosi o filariosi. Alcuni oli essenziali, inoltre, possono essere irritanti per la cute del cane se usati in concentrazioni elevate o senza le dovute precauzioni. Prima di utilizzare qualsiasi rimedio naturale, è consigliabile confrontarsi con il veterinario.​

Antiparassitari per cuccioli

I cuccioli richiedono attenzione particolare nella scelta dell'antiparassitario: molti prodotti per adulti non sono indicati per animali al di sotto di una certa età o di un peso minimo. In genere, il trattamento antiparassitario può iniziare intorno alle 7-8 settimane di vita, ma la soglia varia da prodotto a prodotto. Alcuni spot-on sono formulati specificamente per cuccioli con principi attivi a dosaggio ridotto; le compresse orali sono solitamente indicate a partire da pesi superiori ai 2 kg.​

Per i cuccioli che vivono con la madre o con altri animali, è fondamentale anche trattare l'ambiente domestico: le larve di pulce si depositano nelle zone in cui il cucciolo dorme e si muove, e possono reinfestarlo rapidamente anche dopo un trattamento corretto. Il veterinario indicherà il prodotto più adatto all'età e al peso del cucciolo, e il calendario di trattamento da seguire nei primi mesi di vita.

Come scegliere il prodotto giusto

Scegliere tra le diverse tipologie di antiparassitari per cani dipende da diversi fattori. I principali sono:

● Stile di vita del cane: un cane che fa molti bagni o vive all'esterno beneficerà più di compresse o collari rispetto a uno spot-on

● Area geografica: in zone con alta prevalenza di leishmaniosi è fondamentale un prodotto con azione repellente contro i flebotomi

● Età e peso: cuccioli e cani anziani richiedono formulazioni specifiche

● Presenza di gatti in casa: escludere qualsiasi prodotto a base di permetrina​

● Frequenza di trattamento: i collari durano mesi, le compresse settimane o mesi, gli spot-on 3-4 settimane

● Preferenza del cane: alcuni cani tollerano male le applicazioni topiche ma accettano volentieri pastiglie masticabili aromatizzate

FAQ

Quando iniziare il trattamento antiparassitario per il cane?

Il trattamento può iniziare già dalle 7-8 settimane di vita, con prodotti specifici per cuccioli. Per i cani adulti, molti veterinari raccomandano la protezione per tutto l'anno, non solo nei mesi più caldi, poiché zecche e pulci possono essere attive anche in inverno nelle zone più miti.

Gli antiparassitari in compresse sono più efficaci dello spot-on?

Non è corretto dire che uno sia superiore all'altro: hanno meccanismi d'azione diversi. Le compresse agiscono per via sistemica e non vengono rimosse dall'acqua; gli spot-on creano una barriera cutanea che può anche respingere il parassita prima che morda. In alcuni casi il veterinario può consigliare di combinarli.

I collari antiparassitari per cani funzionano davvero?

Sì, i collari a base di deltametrina o imidacloprid hanno un'efficacia documentata contro pulci, zecche e flebotomi, con una durata che può arrivare fino a 7-8 mesi. L'efficacia dipende dal corretto posizionamento del collare (deve essere a contatto con la cute) e dalla sostituzione nei tempi indicati.

Gli antiparassitari per cani sono tossici per i gatti?

Quelli a base di permetrina sì, e possono essere letali anche in piccole dosi. Se cani e gatti convivono, è necessario usare prodotti che non contengano permetrina e tenere gli animali separati per almeno 24 ore dopo l'applicazione di qualsiasi spot-on sul cane.​

Gli antiparassitari naturali per cani funzionano?

Hanno un certo effetto repellente, ma non offrono una protezione completa contro i parassiti, soprattutto in zone a rischio di leishmaniosi o filariosi. Possono essere usati come complemento a un trattamento veterinario, mai come sostituto.

Con quale frequenza va rinnovato il trattamento antiparassitario?

Dipende dal prodotto: gli spot-on vanno rinnovati ogni 3-4 settimane, i collari ogni 5-8 mesi, le compresse ogni 1-3 mesi a seconda del principio attivo. Il veterinario indicherà il calendario più adatto alla situazione specifica del cane.









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