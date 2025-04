Vado, rinvenuto un cadavere a Sant'Ermete: è il corpo di Massimiliano Micalizzi (FOTO)

E' stato ritrovato in un'area boschiva tra via Bellandi e via Bosco, nella frazione vadese di Sant'Ermete, grazie all'uso di un drone, il corpo senza vita di Massimiliano Micalizzi, il falegname 50enne originario di Toirano scomparso dallo scorso venerdì 28 marzo.

Nel pomeriggio odierno la scoperta del corpo esanime proprio nella zona dov'erano state concentrate le operazioni di ricerca nei giorni scorsi, col coinvolgimento di Vigili del Fuoco e Protezione Civile. I soccorsi avevano scelto di concentrarsi a Sant'Ermete dopo il ritrovamento proprio in quella zona del veicolo dell'uomo, un furgone Piaggio Porter bianco, recuperato da un carroattrezzi scortato dai carabinieri.

Sul posto si sono recati quindi anche i militari dell'Arma e il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Chiara Venturi. Sono in corso gli accertamenti del caso. Il Pm ha disposto l'autopsia.

Il sindaco di Borghetto Santo Spirito, comune d'origine di Micalizzi ha voluto esprimere il suo cordoglio.

"Ho appreso con grande sgomento il triste epilogo della vicenda. Speravo in un esito diverso. Conoscevo, come tutti a Borghetto, Massimiliano da sempre. In questo momento di grande dolore il pensiero va a tutti i suoi familiari, in particolare ai suoi figli" ha detto Giancarlo Canepa.