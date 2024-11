Black Friday al Molo 8.44: sconti imperdibili per tutta la famiglia

Il Black Friday è in arrivo, e il Molo 8.44 a Vado Ligure è pronto ad accoglierti con offerte imperdibili.

"Ti ricordiamo che nel tuo shopping center di fiducia trovi tutto ciò che desideri: Abbigliamento per adulti e bambini, con marchi di tendenza a prezzi scontati; Calzature per ogni stile e occasione; Arredamento per trasformare la tua casa con pezzi unici; Giocattoli per sorprendere i più piccoli con i regali dei loro sogni - dicono dalla direzione del Molo - Approfitta di sconti esclusivi in tutti i nostri negozi e scopri tante sorprese per rendere il tuo Black Friday indimenticabile. E mentre ti dedichi allo shopping, potrai fare una pausa nei nostri spazi dedicati alla ristorazione, ideali per rilassarti con la famiglia".

Orari di apertura: L’intero centro sarà aperto dalle 9:00 alle 20:00 per garantirsi una giornata di shopping senza stress.

"Se cerchi altre informazioni, visita il nostro sito o seguici sui social. Non perdere l’occasione: le offerte ti aspettano al Molo 8.44" concludono.