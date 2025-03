Vado, al Molo 8.44 taglio del nastro per il nuovo store TEDi (FOTO E VIDEO)

Taglio del nastro ieri sera per il nuovo store TEDi al Molo 8.44 di Vado Ligure.

Nello shopping center vadese è quindi giunto un punto di riferimento per chi ama decorare, creare, organizzare e ispirarsi ogni giorno.

Articoli per la casa, fai-da-te, cancelleria, piccoli gadget e tante idee originali: il mix perfetto per chi cerca qualità, varietà e convenienza.

"Sono molto contento di questa nuova apertura all'interno del nostro centro commerciale. L'azienda TEDI è da tempo che ci aveva chiesto di entrare nel Molo 8.44 e appena c'è stata l'opportunità siamo riusciti a concretizzarlo - ha detto l'amministratore delegato del Molo Giovanni Mascherin - Andiamo a completare l'offerta merceologica che è già abbondante all'interno della nostra struttura e ci auguriamo che tutta la clientela possa apprezzare questo nuovo negozio e possa venirci a trovare ritrovando quello di cui ha bisogno. Sono anche contento perché comunque è un'ulteriore opportunità di lavoro per altre persone nel nostro comune e in bocca al lupo all'azienda per questa nuova avventura".

"Questo del Molo un progetto ambizioso che conoscevo già dai tempi della mia ex azienda in quanto feci già un'apertura qui. Mi piace molto perché c'è un ottimo mix merceologico e una gestione molto manageriale cosa non facile da trovare e poi abbiamo comunque abbiamo una zona interessante perché Vado Ligure è attrattiva per noi, per il nostro mix merceologico che abbiamo all'interno. Siamo un brand accattivante e soprattutto siamo molto molto vicini ai clienti, ai consumatori con i nostri ottimi prezzi e accessibili un po' a tutte le famiglie, tutte le persone" ha spiegato Marco Truppa, direttore sviluppo dell'azienda.

"In una fase così di difficoltà noi diamo la possibilità con i nostri prezzi di poter dare delle piccole soddisfazioni ai bambini con il reparto giocattoli, anche per i piccoli animali abbiamo un reparto PET e poi soprattutto abbiamo tutto il mondo casa, il mondo decorativo, il mondo giardino. Abbiamo 16.000 referenze all'interno che vengono esposte dalle nostre colleghe in maniera molto interessante e soprattutto un ambiente familiare - ha concluso Truppa - Abbiamo 4000 negozi in Europa, siamo una multinazionale tedesca e in Italia stiamo puntando tantissimo allo sviluppo per i prossimi anni, con quasi 150 negozi e vogliamo arrivare a 1000. Faremo un'espansione molto capillare in tutte le città a livello nazionale e in Liguria per noi è importante aprire un po' per il discorso turistico e geografico, la vicinanza con la Francia è un punto molto strategico che ci dà tantissime soddisfazioni".