Quiliano, 1974-2024: compie 50 anni la farmacia comunale

"In tutti questi anni sono passati Sindaci, Amministratori Comunali, Direttori di Farmacia, dipendenti Comunali e norme legislative che hanno regolato e regolano la materia finanziaria della gestione delle farmacie Comunali e dei Bilanci Comunali. Norme che condizionano fortemente la gestione della farmacia, degli acquisti e del personale - spiega il sindaco Nicola Isetta e l'assessore Silvia Giusto - In questi anni la Farmacia Comunale ha svolto un lavoro molto prezioso sul nostro territorio, da sempre non solo un punto per la distribuzione dei farmaci e di prodotti per il benessere, ma anche centri per l'erogazione di servizi per la salute, informazioni e consulenze specialistiche. Sono stati incrementati i servizi forniti ed è stato attivato il servizio prenotazioni CUP che ha ottenuto un ottimo riscontro da parte della cittadinanza ed è stato istituito il servizio di cambio del Medico di Medicina Generale".