"Se lei non vuole...tu non puoi!". Questa la frase impressa su uno striscione posizionato davanti al cancello della sede della Croce Bianca di Savona in Corso Mazzini contro la violenza sulle donne proprio nella giornata internazionale che viene celebrata oggi, 25 novembre.

L'iniziativa è partita dall'idea di un milite.

"I volontari, i dipendenti e il cda hanno voluto mandare questo piccolo messaggio anche da parte del mondo del volontariato" dicono dalla pubblica assistenza savonese.