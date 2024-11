Smartphone, tablet e pc: 3 device simbolo della digitalizzazione a confronto

Lo smartphone è diventato ormai indispensabile, apparendo un po’ come una sorta di estensione della mano o del braccio. Immaginare il proprio presente senza averne uno sembra impossibile, ma non è il solo device che si rivela essenziale nell’epoca attuale: anche tablet e pc risultano parimenti importanti.

In questo articolo mettiamo a confronto smartphone, tablet e pc, apparecchi il cui impiego è spesso trasversale e complementare.

Smartphone, quali caratteristiche deve avere quello perfetto

Il telefonino è stato introdotto per la prima volta in Italia nel 1986, anno in cui è stato lanciato nel mercato nazionale il Motorola DynaTAC 8000X da parte di Telecom.

Da allora questo apparecchio è diventato molto più di un semplice strumento per fare e ricevere telefonate da qualsiasi luogo: gli smartphone consentono di svolgere diverse altre funzioni, dalla lettura delle e-mail, passando per la realizzazione di video e foto, fino alla consultazione di app e social network.

Oggi i modelli a disposizione sono davvero tanti: alcuni hanno performance basiche, altri più di alto livello. In entrambi i casi è possibile consultare le migliori offerte per smartphone sui portali specializzati online, dove non mancano dispositivi sia nuovi che ricondizionati in grado di coniugare un rapporto ottimale in termini di qualità e prezzo.

Quali sono gli aspetti da considerare nella scelta? Prima di tutto l’uso che si desidera fare del cellulare, insieme al tipo di sistema operativo, alle dimensioni dello schermo, della fotocamera, alla memoria interna e alle caratteristiche tecniche ed estetiche. Elementi che interessano anche tablet e pc.

PC: imprescindibile in diverse situazioni

Nonostante gli ultimi modelli di cellulare siano particolarmente performanti può capitare di aver bisogno di un personal computer e non soltanto per ragioni di natura professionale. Ci sono, infatti, operazioni che fare da questo tipo di dispositivo è meglio, come seguire un corso di formazione, scrivere una lettera di presentazione, trascrivere dei contenuti sui programmi di scrittura, ecc. ecc.

Quali sono i fattori da considerare quando si decide di acquistare un nuovo computer? Oltre quelli indicati poc’anzi a proposito dello smartphone, si rivela essenziale conoscere le peculiarità di parti quali processore, disco SSD, memoria RAM e valutare alcuni accessori: mouse, stampante, monitor, ecc. ecc.

Tablet: una via di mezzo tra smartphone e computer

Il tablet è considerato a tutti gli effetti una via di mezzo tra smartphone e pc, questo almeno da quando è stato codificato nel modo in cui lo conosciamo oggi, diventando una sorta di computer senza tastiera o di cellulare con elementi più affini a un computer.

Il tablet viene adoperato all’interno di ospedali e negozi, da parte di rappresentanti, grafici, artisti e via dicendo. Inoltre, si presta sia per scopi di natura didattica sia come passatempo per poter visualizzare contenuti scritti e visivi di vario genere. È un device tra i più preziosi e versatili, particolarmente semplice da utilizzare nelle versioni più recenti.

Quali fattori valutare nella scelta? In primo luogo gli optional specifici messi in campo dal singolo modello: esistono soluzioni basiche come altre conseguite a misura della singola professione. Altri fattori da considerare sono le dimensioni dello schermo, il tipo di sistema operativo, l’anno di introduzione sul mercato.

Nota finale

Non è indispensabile avere in dotazione pc, smartphone e tablet con il medesimo sistema operativo. Nulla vieta, infatti, di avere un pc con sistema Windows e di avvalersi per di iPad e iPhone.

Certo, c’è da dire che il circuito della Apple indirizza verso una sorta di sincronizzazione migliore, ma non è detto che tale opzione sia sempre la migliore. Nel dubbio, quindi, meglio confrontarsi con addetti ai lavori competenti, cosa che è possibile fare anche sui siti online che mettono a disposizione i migliori modelli in offerta.