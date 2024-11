Aggressioni in calo sui mezzi TPL Linea, Franceri: "Entro il 2025 telecamere da 'Grande Fratello' per la sicurezza di autisti e passeggeri"

La sicurezza di autisti e controllori al centro delle nuove strategie di TPL Linea per il 2024. Durante la conferenza “Mobility R-Evolution”, stamane presso la sede dell’azienda, il presidente Vincenzo Franceri ha sottolineato come le aggressioni al personale siano in calo, definendo questo trend un segnale incoraggiante ma non sufficiente per abbassare la guardia: “La tutela dei nostri dipendenti resta una priorità assoluta”. Franceri ha poi illustrato le misure adottate per garantire un ambiente di lavoro sempre più sicuro, puntando su tecnologie avanzate e protocolli mirati.

Dal 2021 ad oggi, TPL Linea ha rafforzato i dispositivi di protezione per il proprio personale, introducendo un maggior numero di bodycam. “Attualmente - sottolinea il Presidente - ogni squadra di controllori dispone di una telecamera personale, 9 dispositivi in totale, uno per ogni team”.

“Inoltre, entro Giugno 2025, doteremo tutti i mezzi di telecamere per salvaguardare sia i dipendenti sia i passeggeri; una sorta di Grande Fratello - così l’ha definito il presidente Vincenzo Franceri – Ma non è tutto: autisti e controllori avranno la possibilità di contare su un sistema di emergenza che, con un solo pulsante, consentirà di richiedere l’intervento immediato delle forze dell’ordine in caso di necessità”.

Per quanto riguarda le novità, i mezzi attuali, insieme a quelli che TPL Linea integrerà prossimamente nella sua flotta, saranno anche forniti di sistemi di biglietteria elettronica. L'innovazione consentirà ai passeggeri di acquistare i titoli di viaggio in maniera autonoma con pagamenti elettronici senza dover interagire con l’autista alla guida.