Tpl Linea: servizio a chiamata nel Ponente, un numero verde per la clientela e un portale per la promozione dell'azienda

Prevede una fase di sperimentazione di tre mesi il nuovo servizio a chiamata di Tpl che coprirà due tratte nell'entroterra del Ponente. Il nuovo servizio, finanziato con risorse ministeriali per 200mila euro, sarà attivo da domani, 27 novembre ed è collegato ad un'app e ad un numero verde.

“Abbiamo voluto presentare tre obiettivi davvero significativi sia sul lato del rinnovamento del settore, sia sul lato della qualità del servizio, che siamo convinti possano dare un ulteriore valore aggiunto all’offerta di trasporto nella nostra provincia” ha sottolineato il direttore generale di TPL Linea Giampaolo Rossi durante la conferenza stampa.

Il primo obiettivo riguarda la promozione dei servizi di Sharing Mobility: TPL Linea ha presentato un progetto di incentivazione all’utilizzo del servizio a chiamata, “Easy Bus Tpl”, gratuito per la clientela.

“Servizi a chiamata Ponente Ligure” propone l’introduzione di collegamenti tra i comuni dell’entroterra e i principali centri cittadini: questo grazie al minibus da 20 posti.

All’obiettivo di trasporto flessibile per i comuni rurali – con destinazione i principali centri costieri e poli ospedalieri – si è inoltre affiancato un progetto di promozione turistica.

Le zone individuate per la sperimentazione sono:

– ZONA 1: collegamento nell’area Albenganese.

Comuni interessati con destinazione Albenga: Arnasco, Castelbianco, Castelvecchio di R.B., Cisano sul Neva (solo frazione Cenesi), Erli, Nasino, Zuccarello.

– ZONA 2: collegamento alta Valbormida – zona costiera.

Comuni interessati con destinazione Finale Ligure e Pietra Ligure: Bardineto, Calizzano, Magliolo, Tovo San Giacomo.

Le prenotazioni si potranno fare mediante l’utilizzo di App dedicata “Easy Bus TPL”; la fascia oraria di prenotazione: 8:30 / 12:30 (partenze da fermate richieste); giorni di attivazione: feriali da lunedì a venerdì; prenotazioni effettuabili nell’arco di 72 ore.

A spiegare l’attivazione del servizio il direttore generale di TPL Linea Giampaolo Rossi, alla presenza di sindaci e assessori di alcuni dei Comuni interessati: “Il nuovo servizio a chiamata è un altro importante traguardo aziendale, rivolto alla nostra clientela per potenziare gli spostamenti sul territorio del ponente savonese. La introduciamo sperimentalmente in queste due parti dell’entroterra savonese, ma il nostro sguardo è proiettato a verificare l’approvazione del servizio a chiamata in altri territori della provincia”.

“La sperimentazione prevede l’utilizzo di un’App sul cellulare, con cui i clienti potranno chiamare il bus sapendo anche la tempistica di arrivo, nell’ambito di un servizio personalizzato e senza alcun costo: durante il percorso, nel caso in cui venga condiviso da altri utenti, l’autobus potrà effettuare ulteriori fermate”.

C'è anche il numero verde 800 808 288, per la clientela di TPL Linea, attivo dalle 9:00 alle 21:00, 7 giorni su 7, in lingua italiana, inglese e tedesco. Il tutto con una formazione specifica fornita al personale addetto alla gestione del servizio.

“Il flusso delle chiamate sarà gestito a seconda delle richieste: per orari, biglietti e servizi commerciali, oppure per reclami e segnalazioni o ancora per il centralino, gli uffici aziendali e/o altre info riguardanti il servizio a chiamata” aggiunge ancora il Dg Giampaolo Rossi.

In base ai numeri digitati, con l'aiuto della voce guida sarà possibile chiamare per per orari, biglietti e servizi commerciali (digitando 1), servizi a chiamata (2); per centralino, uffici, altre info (3); per reclami e segnalazioni (4). Verrà fatto un report settimanale di dettaglio sulle chiamate per consentire all’azienda di trasporto di valutare e, nel caso, migliorare ancora il servizio.

La qualità passa anche attraverso una corretta comunicazione e promozione alla quale l'azienda punta con il nuovo portale commerciale “Welcome Tpl” che sarà collegato al sito istituzionale nell’intento di mettere in mostra le partnership aziendali sviluppate con aziende o enti come Costa Crociere, Busitalia, Camera di Commercio e Ferrovie dello Stato: una vetrina per i servizi commerciali e turistici.

“Abbiamo voluto creare uno nuovo e interattivo spazio web distinto da quello più prettamente istituzionale, con l’obiettivo di evidenziare le diverse attività di TPL Linea nel settore, che vedono l’azienda nel ruolo di vero e proprio ‘distributore’ di mobilità per migliorare il trasporto e non solo della provincia savonese” conclude il direttore Rossi.