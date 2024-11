Una nuova "hera" di luce per Albissola Marina con l’illuminazione "green"

Oggi è stato siglato il contratto tra il comune di Albissola Marina, Hera Luce ed Enel X per la gestione e la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica. Presenti per il comune il sindaco Gianluca Nasuti e il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici ed Efficientamento Energetico Luigi Silvestro, mentre per Hera Luce era presente l'Amministratore Delegato Alessandro Battistini. Il progetto prevede la sostituzione di oltre 1.000 corpi illuminanti obsoleti con nuovi apparecchi a LED, garantendo un risparmio energetico del 58%.

"Con la stipula di questo nuovo contratto abbiamo compiuto un passo importante per la nostra città - commentano con soddisfazione il primo cittadino Nasuti e il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici e all’Efficientamento Energetico Silvestro - perchè grazie all’avvio di questo 'project financing', vedremo Albissola sotto una nuova luce, permettendoci di garantire l’adeguamento normativo degli impianti, ma sopratutto daremo più illuminazione alle nostre strade, aumentandone di conseguenza anche la sicurezza".

"Già nei primi mesi del 2025 vedremo partire i primi cantieri di potenziamento e ammodernamento dell’illuminazione cittadina, il progetto prevede infatti a carico ed onere del nuovo gestore privato lavori di riqualificazione per un investimento complessivo di circa 800 mila euro da completarsi nell’arco di circa 6 mesi".

Sono oltre 1.000 le sorgenti luminose di vecchia generazione che verranno riqualificate con tecnologia a led, il tutto con un risparmio energetico annuo di quasi 292mila kWh, corrispondenti al consumo medio annuo di 108 famiglie. Sono i dati relativi alla riqualificazione energetica del comune di Albissola Marina, realizzata da Hera Luce, società Benefit, in collaborazione con Enel X nell'ambito di un'ATI: un restyling completo di circa sei mesi che restituirà ai cittadini un'illuminazione pubblica completamente rinnovata, più efficiente e sostenibile.

"Grazie all’intervento di Hera Luce ed Enel X si procederà con la riqualificazione e sostituzione di 262 sostegni e si interverrà riqualificando 6 km di linee elettriche. Ma non solo: saranno compiute migliorie intensificando l’illuminazione di alcuni attraversamenti pedonali, saranno sostituiti undici quadri elettrici e saranno installati sistemi di telecontrollo per garantire la continuità del servizio. Il xomune di Albissola Marina, quindi, si appresta a diventare sempre più bello, sicuro e 'green'", aggiungono Nasuti e Silvestro.

I vantaggi della nuova illuminazione

L’intervento certamente più rilevante sarà la riqualificazione di oltre 1.000 corpi illuminanti esistenti, che saranno ottimizzati con tecnologia led di ultima generazione, opportunamente progettati per soddisfare le diverse esigenze illuminotecniche imposte dalle normative vigenti, cui saranno aggiunti altri nuovi apparecchi per illuminare nuove aree. Le nuove luci permetteranno ogni anno di risparmiare quasi 292mila kWh, che corrispondono a una diminuzione di circa il 58% rispetto allo stato attuale.

Le nuove luci non sono però positive solo per l’ambiente, infatti, la diminuzione delle emissioni non preclude l’efficienza luminosa degli impianti, anzi, la migliora nettamente aumentando la qualità della luce. Infatti, il led permette un miglioramento dell’illuminazione stradale sia in termini di uniformità che di comfort visivo, incrementando la percezione dei colori: queste caratteristiche contribuiranno a garantire maggior sicurezza e il corretto livello d’illuminamento. Il progetto rappresenta un’applicazione concreta dell’economia circolare e un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi per il 2030 dell’agenda sostenibile delle Nazioni Unite, in piena armonia con le politiche europee del Green Deal e in linea con le politiche di Carbon Neutrality.

Hera Luce società Benefit

Hera Luce è la società di illuminazione pubblica del Gruppo Hera. Gestisce gli impianti di illuminazione di oltre 200 comuni in 11 regioni italiane, per un totale di circa 550mila punti luce: una dimensione che la colloca ai primi posti fra gli operatori nazionali del settore. Hera Luce declina l’orientamento all’economia circolare e alla sostenibilità del Gruppo Hera nei servizi di city lightning attraverso soluzioni improntate alla più alta efficienza energetica e alla recuperabilità di tutti i componenti del sistema di illuminazione pubblica. È inoltre attiva nello sviluppo di soluzioni a servizio delle smart city, come la gestione intelligente del traffico, lo sviluppo e gestione di reti WiFi e videosorveglianza, l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

La controllata del Gruppo Hera è tra le prime società di illuminazione pubblica in Italia ad aver inserito nel proprio statuto sociale l’impegno di produrre benefici per i suoi stakeholder. Concretamente, Hera Luce persegue alcune finalità specifiche di beneficio verso i territori serviti: contribuire alla prosperità delle comunità locali dove opera mediante la progettazione e realizzazione di modelli sostenibili, resilienti e innovativi di sviluppo urbano (Hera Luce for Smart Circular City/Land); perseguire la neutralità di carbonio, agendo tramite interventi volti all’efficienza energetica e la transizione verso fonti alternative; infine guidare la transizione verso un modello di economia circolare, anche attraverso la misurazione della circolarità in ottica di ciclo di vita degli impianti.

Canali di contatto Hera Luce

Per effettuare segnalazioni di malfunzionamenti o guasti agli impianti di illuminazione pubblica o semaforici gestiti da Hera Luce, il nuovo numero verde è l’800.498.616: gratuito da rete fissa e mobile, è attivo tutto l’anno 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In alternativa, si può compilare l’apposito form disponibile sul sito www.heraluce.it.