Finale, tutto pronto per la stagione concertistica "Pianisticamente Ateneum!"

Prende il via domenica 1° dicembre "Pianisticamente Ateneum!", la stagione concertistica 2024/2025 organizzata dall’Associazione Culturale Musicale APS Scuola Pianistica Ateneum, sotto la direzione artistica di Paola Arras e Luca Rasca.

L’inaugurazione è affidata alle giovani mani dei finalisti della sesta edizione dello YAPCO 2024, concorso pianistico riservato agli under 18 provenienti da tutto il mondo. La fase online si è conclusa domenica 24 novembre e la giuria, formata da Luca Rasca, Valentina Messa e Paola Arras, ha selezionato 15 primi premi che domenica prossima, a partire dalle ore 15, all’Auditorium Destefanis di Finalborgo, si contenderanno le 5 borse di studio in palio.

Le loro esecuzioni saranno raccolte in un album per l’etichetta Piano Recital, distribuito in tutto il mondo.

Presidente di giuria sarà il celebre pianista milanese Davide Cabassi, prizewinner al Van Cliburn in Texas e docente al Conservatorio di Brescia, che in serata, alle ore 21, sempre all’Auditorium Destefanis, si esibirà in un recital imperdibile in cui interpreterà le ultime 3 sonate di Ludwig van Beethoven, oggetto del suo recente e apprezzato album uscito per Hungaroton.