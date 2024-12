Occhio alle truffe: Astienergy lancia l'operazione "Non ci casco"

Astienergy mette in guardia i propri clienti da un aumento di truffe telefoniche perpetrate da call center che si fingono operatori della compagnia. Questi falsi operatori contattano gli utenti con la scusa di comunicare aumenti tariffari, variazioni contrattuali o altre informazioni, con l'obiettivo di carpire dati sensibili e proporre offerte fasulle. Spesso, basta un semplice "sì" durante la conversazione per cadere nella trappola.

Astienergy precisa di non utilizzare call center esterni, di non stipulare contratti telefonicamente e di non fissare appuntamenti a domicilio. L'azienda invita i clienti a diffidare da tali chiamate e a fidarsi esclusivamente delle comunicazioni ufficiali ricevute via posta, mail, PEC o tramite bolletta. Sono inoltre da considerarsi autentiche solo le chiamate provenienti dai numeri 0141090320 e 01411852835.