Colonnine elettriche a Carcare, Mirri: "Ho sollecitato Duferco, ma l'attivazione è responsabilità di E-distribuzione"

Ancora inattive le tre colonnine di ricarica per veicoli elettrici previste a Carcare. Il sindaco Rodolfo Mirri interviene per chiarire i ritardi e replicare alle accuse del consigliere di opposizione Christian De Vecchi.

"Circa dieci giorni fa – dichiara Mirri – ho scritto a Duferco per sollecitare l’attuazione degli accordi sottoscritti il 29 settembre 2023. Il protocollo prevedeva l’installazione di tre postazioni: in via Brigate Partigiane, nella frazione Vispa (parcheggio di via Nazionale) e in piazza Pertini. Ad oggi, però, nessuna di queste è ancora attiva".

Il sindaco sottolinea come il ritardo penalizzi i cittadini: "Da oltre quattro mesi i parcheggi interessati sono inutilizzabili, senza che il servizio sia stato attivato, nonostante il Comune abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali".

"Secondo quanto comunicato da Duferco, la società ha completato l’installazione delle infrastrutture, ma l’attivazione dipende da E-distribuzione, incaricata di garantire la fornitura di energia elettrica".

"L'azienda ha precisato che i lavori necessari sono in programmazione, ma non ancora calendarizzati", spiega il primo cittadino. Situazioni simili si sono registrate anche in altri comuni della Val Bormida, come Cengio, Altare e Giusvalla. "Duferco ha assicurato che l’attivazione delle colonnine è una priorità anche per l’azienda".

Mirri conclude respingendo le accuse dell’opposizione: "Il Comune non ha speso alcun euro per questo progetto. Basta con le fake news".