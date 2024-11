Black Friday al Molo 8.44: shopping, divertimento e atmosfera natalizia

Al Molo 8.44 di Vado Ligure, il Black Friday è più entusiasmante che mai.

Ogni negozio del centro propone sconti imperdibili e offerte personalizzate per soddisfare ogni esigenza: abbigliamento e calzature per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e molto altro. Ma non finisce qui.

L’atmosfera natalizia è già arrivata: all’esterno, le scintillanti luci di Natale rendono il Molo ancora più magico, mentre i più piccoli possono divertirsi con due attrazioni speciali: una pista da go-kart e un gonfiabile su cui scivolare.

"Non perdere l’occasione di fare shopping, risparmiare e immergerti nella magia del Natale. Gli orari di apertura del centro e delle giostre sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram del Molo 8.44. Ti aspettiamo" dicono dalla direzione dello shopping center di Vado Ligure.