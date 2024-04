Mercato Civico di Savona, assegnato al Pastificio Fiorini di Varazze uno dei cinque posteggi messi a bando

E' stato il Pastificio Fiorini di Varazze ad aggiudicarsi uno dei cinque stalli che erano stati messi a bando dal Comune di Savona al Mercato Civico. Si tratta di un'importante attività artigianale del territorio e già presente in alcuni punti vendita con i suoi prodotti. I posteggi liberi sono quelli con il numero 3, 9, 17, 18, 19 e Fiorini si è aggiudicato il numero 9.

Tra i criteri fissati dall'amministrazione nell'ultimo bando c'erano la vendita di prodotti di qualità come ad esempio prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali, a Denominazione Comunale (De.Co) o connotati dalla tradizione territoriale regionale, garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta, anche con degustazioni ed eventi, la fornitura di ulteriori servizi, come prenotazione della della spesa con consegna presso il posteggio o a domicilio, forme speciali e innovative di vendita e qualità architettonica dell'allestimento.