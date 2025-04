Scopri la bellezza della Primavera con B&B HOTELS e con la Promo Hello Spring puoi goderti al meglio la Pasqua e i prossimi weekend

Con l'arrivo della bella stagione, cresce il desiderio di scappare per un po' e dedicarsi al relax e alla scoperta. Sia che tu preferisca una vacanza al mare, un weekend in montagna o una sosta in una città dal fascino intramontabile, B&B HOTELS, catena internazionale con più di 850 hotel nel mondo, offre soluzioni di soggiorno perfette per ogni tipo di viaggiatore. Dalle spettacolari viste di Cortina d’Ampezzo, alle incantevoli spiagge di Ischia e Chioggia, fino all'eleganza della riviera ligure a Santa Margherita Ligure, le strutture B&B HOTELS assicurano comfort, servizi moderni e tariffe vantaggiose – grazie anche alla Promo Hello Spring - per goderti al meglio la Pasqua e i prossimi weekend primaverili.

Cortina d’Ampezzo – Vivere la montagna in una stagione speciale

Con l’arrivo della primavera, le Dolomiti si tingono di nuovi colori: la neve lascia spazio ai prati fioriti, offrendo paesaggi mozzafiato perfetti per trekking, escursioni in bicicletta e momenti di relax all’aria aperta, grazie alle temperature più miti e ai sentieri meno affollati. Il B&B HOTEL Passo Tre Croci Cortina con la sua posizione immersa nel verde, a pochi minuti dal centro del paese e dal lago di Misurina, offre il mix perfetto di comfort e contatto con la natura, permettendo di esplorare la montagna in ogni sua sfumatura. Dall’hotel è, infatti, possibile imboccare il sentiero per raggiungere a piedi il Lago Sorapis. Oltre alle sue 124 camere adatte anche per le famiglie, grazie a sistemazioni fino a 5 posti letto, offre al piano terra un ristorante e un bar dove potersi rilassare sorseggiando un drink e gustare i piatti della tradizione locale.

Santa Margherita Ligure - Passeggiate tra mare e natura

Con la primavera, Santa Margherita Ligure si veste di colori vivaci e profumi mediterranei: le bouganville iniziano a fiorire, il mare si fa più cristallino e le temperature miti permettono di godere appieno della bellezza della costa ligure. Dal lungomare con le sue eleganti ville fino ai sentieri del Parco di Portofino, la primavera è la stagione perfetta per scoprire la zona a piedi o in bicicletta. È il momento ideale per gustare la cucina locale in tutta la sua essenza: trofie al pesto, focaccia fragrante e piatti di pesce fresco con vista mare. Per un soggiorno smart, ma curato grazie ai servizi tipici della Catena, il B&B HOTEL Park Hotel Suisse Santa Margherita Ligure è il punto di partenza perfetto per esplorare la costa, godersi il relax del mare e vivere una primavera all’insegna della bellezza e della dolce vita. Con temperature più dolci, è anche possibile rilassarsi a bordo della piscina sulla terrazza con vista sul mare o rilassarsi sui balconi privati delle camere con vista sul Golfo del Tigullio.

Chioggia – Divertimento formato famiglia

Chioggia, con la vicina Sottomarina, offre lunghe spiagge di sabbia fine e un mare adatto a famiglie con bambini, perfetto per giocare e rilassarsi senza pensieri. Oltre alla spiaggia, Chioggia e dintorni offrono tante attività adatte anche ai più piccoli: escursioni in bici sulla ciclabile lungo la laguna, gite in barca alla scoperta dei canali, acquari e parchi gioco. La sua vicinanza a Venezia la rende inoltre la meta ideale per visitare, anche in giornata, La Serenissima e godere delle bellezze della città. Anche Padova e Treviso distano solo un’ora di auto e in un’ora e mezza è possibile raggiungere Verona, Ferrara e Ravenna! Il B&B HOTEL Chioggia Airone è una struttura pensata per chi viaggia con bambini, con camere spaziose, spiaggia privata con ombrelloni e lettini, piscina per grandi e piccini con giochi d’acqua e una posizione strategica per godersi il mare e le bellezze della laguna.

ISCHIA – L’isola del benessere da vivere in primavera

Ischia in primavera è una vera oasi di benessere e natura, perfetta per chi cerca relax, panorami mozzafiato e un tocco di cultura. In primavera si possono godere le acque termali all’aperto in tutta tranquillità e l’isola si presenta con una vera e propria esplosione di colori: giardini lussureggianti, sentieri sul Monte Epomeo e passeggiate con vista sul mare offrono un’esperienza autentica per gli amanti della natura. Immerso nel verde e con una posizione perfetta per esplorare l’isola, il B&B HOTELS Ischia San Nicola è il punto di partenza ideale per una vacanza all’insegna del relax grazie alla piscina privata con acqua termale circondata da un rigoglioso giardino di ulivi. L’hotel dispone di camere con terrazza vista mare da cui osservare il sole che al tramonto si tuffa nelle meravigliose acque del Golfo di Napoli.

Per chi sta programmando ora una fuga primaverile, B&B HOTELS propone la PROMO HELLO SPRING, una promozione valida su un’ampia selezione di hotel in tutta Italia che garantisce un 15% di sconto con prenotazioni effettuate 7 giorni prima della partenza fino al 31 maggio. Un’opportunità per vivere la primavera nel segno della scoperta, scegliendo la meta perfetta tra il fascino alpino di Cortina d’Ampezzo, l’eleganza della Riviera Ligure, il richiamo mediterraneo di Ischia, l’atmosfera autentica di Chioggia e moltissime altre mete.