Il Congresso di Euro Toques Italia ha confermato come presidente lo chef Enrico Derflingher. Eletto anche un nuovo comitato direttivo

Si è svolto presso l'elegante Hotel de La Ville di Monza un evento di grande significato per la comunità dei cuochi italiani, il congresso di Euro Toques Italia. Questo incontro ha rappresentato un'opportunità preziosa per gli associati di confrontarsi su tematiche cruciali per il settore gastronomico contemporaneo, tra cui sostenibilità, innovazione e il futuro della professione di cuoco

La giornata ha visto la partecipazione di oltre 50 chef provenienti da tutte le regioni d'Italia, uniti dalla passione per l'arte culinaria e dall'impegno a promuovere la cucina italiana nel mondo. L’evento è iniziato con un incontro presso il rinomato ristorante La Filanda di Macherio, ospiti del delegato della Lombardia, lo chef Cristian Benvenuto, che ha deliziato i presenti con un menù elegante, caratterizzato da piatti raffinatissimi che hanno saputo esaltare i sapori e le tradizioni locali.

il pomeriggio ha segnato il trasferimento dei partecipanti al prestigioso Hotel de La Ville, dove nelle sue magnifiche sale si sono svolti i lavori del congresso. In questa cornice affascinante, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di discutere progetti e iniziative future, concludendo la giornata con una cena di gala indimenticabile, preparata da alcuni dei migliori chef di Eurotoques.

Durante la serata, erano presenti anche i principali sponsor dell’associazione, produttori rinomati di eccellenze enogastronomiche italiane premiati da Derflignher insieme all'assessore regionale Barbara Mazzali, che ha partecipato alla serata.

Uno dei momenti più attesi del congresso è stato l'approvazione unanime della relazione sull'attività e il bilancio dell'associazione, seguita dalla rielezione di Enrico Derflingher alla carica di presidente. Questo riconoscimento non solo sottolinea l'impegno e la leadership dimostrata nel corso del suo mandato, ma rappresenta anche una continuità nel lavoro per il rilancio e la valorizzazione della cucina italiana a livello internazionale. Derflingher ha ribadito l’importanza della collaborazione tra cuochi e ha promesso di continuare a impegnarsi per promuovere la cucina italiana nel mondo ed in particolare ottenerne il riconsocimento dell'Unesco come Patrimonio dell'Umanità.

Oltre alla rielezione del presidente, il congresso ha visto la formazione di un nuovo direttivo, composto da membri provenienti da diverse regioni e con varie specializzazioni. Questa scelta strategica ha l'obiettivo di diversificare le competenze all'interno del gruppo e garantire una rappresentanza equilibrata delle diverse realtà gastronomiche italiane.

Il nuovo direttivo include Giovanni Porretto come vice presidente, Gianni Tarabini nel ruolo di segretario generale, Antonio Fratello come direttore e Cristian Benvenuto come delegato nazionale e tesoriere.

Grazie a questa nuova composizione, Euro Toques Italia è determinata a affrontare le sfide del settore gastronomico e a promuovere l’innovazione e la sostenibilità nella cucina italiana, mantenendo viva la tradizione e la passione che contraddistinguono il nostro patrimonio culinario.