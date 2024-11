+Cairo rilancia la proposta: "Spostare la sede della Croce Bianca nel vecchio palazzetto dello sport"

Ieri mattina, il gruppo di opposizione "+Cairo" ha presentato un'interrogazione al Protocollo Comunale, evidenziando le criticità emerse durante i recenti eventi alluvionali e sollecitando un confronto sulla sede della Croce Bianca, attualmente situata in via Cortemilia, lungo il fiume Bormida.

"Solo la prontezza dei militi ha evitato il danneggiamento dei mezzi di soccorso, scongiurando conseguenze gravi per il nostro sistema di emergenza", sottolineano da "+Cairo".

Il gruppo rilancia la proposta di una nuova sede per la pubblica assistenza, individuando come area idonea "l'area del vecchio palazzetto dello sport in via XXV Aprile, con finanziamenti da richiedere alla Regione".

"Auspichiamo che la nostra proposta venga accolta con spirito costruttivo dall'amministrazione comunale", concludono i rappresentanti di "+Cairo".