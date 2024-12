"Quiliano-Borgo", sta per ritornare il Comitato di quartiere della zona

Torna il Comitato di Quartiere dei cittadini dell'area "Quiliano-Borgo".

Nel luglio del 2015 con lo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica, culturale, sociale e amministrativa del Comune, era stato approvato il "Regolamento dei comitati di Quartiere/Borgata", per promuovere la libera costituzione dei Comitati.

Gli elettori potranno esprimere una sola preferenza e verranno eletti i tre candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze valide. Sarà eletto il Presidente candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti e Vice-Presidente il candidato che lo segue in base al numero di preferenze; in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato espressione del genere meno rappresentato o nel caso non si verifichi quell'evenienza il più giovane d'età.

"Possono essere eletti alla carica di Componente del Direttivo tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto, alla data delle elezioni, il diciottesimo anno di età e che siano residenti nel quartiere, e/o che siano titolari e/o rappresentanti di una attività, commerciale, professionale, produttiva, associazionistica o religiose avente sede od unità operativa nel quartiere stesso; non possono essere eletti alla carica di componente del Direttivo i cittadini che ricoprono altre cariche pubbliche all'interno del Comune o sono dipendenti del Comune stesso e coloro che non godono dei diritti civili e politici (le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature)" viene spiegato.

L'assemblea costituente per l'Elezione del Direttivo del Comitato di Quartiere "Quiliano Borgo" è stata convocata per domenica 12 gennaio nella Sala Consiliare in Piazza Costituzione.

Le candidature a componente del Direttivo dovranno essere inviate entro il 13 dicembre.