Mirco Mastromarino e il suo gelato di Albenga a Chokolashow di Monaco con il principe Alberto

“Onorato, orgoglioso e felice di essere stato chiamato a partecipare alla prima edizione di Chokolashow di Monaco, che ha visto la presenza del principe Alberto II”. Lo afferma raggiante Mirco Mastromarino, chef gelatiere e titolare della gelateria Festival des Glaces di Albenga.

Mastromarino, unico gelatiere italiano selezionato per l’importante evento benefico, ha portato le sue ricette di gelato al cioccolato. “Ancora una volta – racconta - sono riuscito a portare il nome della mia città e della mia gelateria, fuori dai confini ingauni e, questa volta, fuori dall’Italia”.

Chokolashow si è svolto giovedì 9 maggio scorso nel prestigioso Tunnel Riva, a pochi passi dal porto Hercule di Monaco. L’evento è stato coordinato dall’associazione Monaco International Hub e patrocinato dall’ Ambasciata d’Italia a Monaco, con l’obiettivo di mettere in luce la creatività di giovani artisti provenienti dalle scuole d’arte di Monaco e l’Accademia delle belle arti di Sanremo, invitati a scolpire blocchi di cioccolato, e vendere per beneficenza le opere realizzate. Il tema scelto per quest’anno, a cui si sono ispirati per creare le loro sculture, riguardava alcune monoposto in gara al Gran Premio Storico di Monaco.

Mastromarino, presente come gelato chef per il suo speciale gelato al cioccolato, era a Montecarlo con lo chef glacier Claudio Rossi, organizzatore dell’evento. “Insieme – spiega Mastromarino - abbiamo preparato le ricette del gelato al cioccolato, da far assaggiare durante tutta la manifestazione”.

La vincitrice del primo trofeo Chokolashow è stata Valentina Trassy. Il trofeo è stato consegnato dall'artista Belinda Bussotti alla studentessa del Pavillon Bosio, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze da tutti i partner e collaboratori partecipanti all'evento.

L’obiettivo principale dell’iniziativa era la vendita per beneficenza delle opere realizzate nel corso della giornata. L'asta, organizzata da Wannenes, ha permesso di devolvere l'intero ricavato, pari a 5.000 euro, a 8 associazioni monegasche selezionate tramite sorteggio diretto dal principe di Monaco Alberto II. Durante la visita, accompagnato dai suoi figli, il principe ereditario Jacques e la principessa Gabriella, Alberto II ha firmato un lingotto di cioccolato, manifestando il suo sostegno all'iniziativa.