Carta da parati per il bagno: vantaggi e consigli per scegliere quella giusta

Le pareti del bagno hanno bisogno di essere rinnovate oppure vi siete stancati delle solite piastrelle, ma non volete effettuare interventi lunghi e invasivi. In questo caso, la carta da parati per bagno può offrire la giusta soluzione.

Facile da applicare e perfetta anche per coprire le vecchie piastrelle senza bisogno di rimuoverle, la carta da parati è una soluzione pratica e versatile. Scegliendo la tipologia giusta, non è nemmeno necessario temere l’umidità o gli schizzi d’acqua, e può essere utilizzata persino per rivestire le pareti della doccia.

In questo articolo andremo a scoprire i vantaggi di questo rivestimento e come fare per individuare quello giusto.

Carta da parati nel bagno: è una buona idea?

Mettere della carta da parati nel bagno può essere una fantastica idea, ma solo a patto di scegliere il prodotto giusto. In questo caso, un errore nella scelta potrebbe rovinare rapidamente il lavoro fatto.

Incollare sulle pareti il prodotto sbagliato, ossia, in questo caso, non resistente all’acqua e all’umidità, significherebbe trovarsi in poco tempo con la carta scollata o, peggio ancora, macerata a causa di schizzi e gocce.

Dunque, se si decide di ricorrere a questa soluzione, è fondamentale non lasciarsi trasportare dal solo gusto estetico, ma valutare con attenzione tutte le caratteristiche della carta scelta.

Quali vantaggi offre

In ogni caso, se scelta con cura e senza fretta – e se applicata nel modo giusto – la carta da parati per bagno è in grado di offrire interessanti vantaggi.

In primo luogo, è piuttosto semplice da applicare e, per questo, è ideale per chi ama il fai da te e non vuole ricorrere all’aiuto di un professionista. In più, come anticipato, può essere incollata anche sulle vecchie piastrelle, consentendo dunque di rinnovare rapidamente e con poca spesa il bagno. Con poca spesa, certo, in quanto, oltre a essere facili da incollare, le carte da parati sono anche piuttosto economiche.

Tra i numerosi vantaggi è possibile includere anche la facilità di pulizia e manutenzione, e la semplicità con cui, all’occorrenza, può essere rimossa e sostituita. Quest’ultima caratteristica la rende una scelta perfetta per chi ama cambiare l’aspetto della propria abitazione con una certa frequenza.

Ideale per mimetizzare piccole imperfezioni dei muri, questo tipo di rivestimento è disponibile in tantissime versioni, caratterizzate da colori piatti o decori geometrici, naturalistici, classici e altro ancora. Per questo motivo, si presta bene per completare con gusto qualsiasi tipo di bagno, indipendentemente dallo stile e dalle dimensioni.

Qual è la carta da parati giusta per il bagno

È stato detto e ripetuto che la carta da parati per bagno deve essere innanzitutto resistente all’acqua e all’umidità. Le tipologie che possiedono queste caratteristiche sono essenzialmente due: quelle in vinile con base in TNT e quelle in fibre di vetro.

Le carte in vinile presentano una superficie esterna molto resistente e facile da pulire, in grado di sopportare alla perfezione schizzi e umidità, ma non acqua corrente. Si tratta dunque della scelta giusta per rivestire le pareti del bagno non situate nelle immediate vicinanze della doccia, della vasca, del lavandino o del bidet. Chi desidera utilizzare la carta da parati per queste zone della stanza da bagno può invece puntare con una certa sicurezza su quelle in fibre di vetro, altrettanto resistenti e facili da pulire, ma capaci di sopportare alla perfezione anche il contatto diretto con l’acqua corrente, fredda o calda.

Qualche consiglio in più per scegliere quella giusta

Per trovare a colpo sicuro la carta da parati perfetta per il bagno è possibile fare affidamento su e-commerce come quello di Leroy Merlin, i quali, oltre a dedicare sezioni apposite a questa tipologia di rivestimento, permettono di consultare, per molti prodotti, schede tecniche e descrizioni dettagliate. Queste offrono un grande aiuto per trovare le carte più in linea con le proprie esigenze, in quanto offrono informazioni circa il tipo di materiale utilizzato, i metodi di incollaggio, la resistenza all’umidità, il tipo di manutenzione richiesta, le proprietà ignifughe e, non ultimo, la dimensione dei fogli.

Gli shop online mettono inoltre a disposizione un gran numero di immagini di ottima qualità, utili non solo per individuare il motivo o il colore che meglio può integrarsi nel proprio bagno o rispondere al gusto personale, ma anche per farsi un’idea del risultato finale. Visualizzando le immagini, risulterà molto più semplice decidere se puntare su una carta monocroma chiara, magari effetto cemento - perfetta per gli ambienti più piccoli e in stile industrial - o con trama bambù - ideale per gli ambienti in stile etnico -o se puntare su una di colore scuro, adatta ai bagni di grandi dimensioni, magari arricchita con foglie e vegetazione – ottima per bagni in stile boho – o con semplici motivi geometrici – scelta adatta alle stanze da bagno moderne e minimal.